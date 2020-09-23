Распределять продовольствие через спецкупоны или платежные карты предложили в мажилисе

Нур-Султан. 23 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Распределять продовольствие в Казахстане для его доступности нужно через специальные купоны или платежные карты, заявил в запросе депутат мажилиса РК Айкын Конуров.

«Фракция народных коммунистов считает необходимым в рамках проекта по развитию АПК разработать национальную программу «Доступное и качественное питание для всех казахстанцев», где следует, в частности предусмотреть оказание помощи гражданам посредством выпуска специальных купонов или платежных карт для приобретения казахстанских продуктов», — сказал Конуров на заседании мажилиса в среду.

По его словам, это позволит улучшить питание населения и поддерживать отечественных производителей. При этом, средства будут поступать конкретным производителем и переработчиком на основе свободного конкурентного выбора потребителей, а не идти в кулуарном порядке через сомнительные схемы и многочисленных посредников, которые субсидируют, в конечном итоге, финансовые институты и крупные торговые сети.

За январь-август 2020 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, по его данным, продовольствие подорожало на 10,4%. Наибольшие темпы роста показали все продукты, которые составляют основную часть рациона населения и большей частью производятся в Казахстане.

«Стоимость хлебобулочных продуктов выросла на 14%, муки — на 22,9%, круп — 33%, картофеля — 26,6%, яиц — 13,9%, масла — 15%, мяса — на 13,5%. За январь-июль объем реализации продовольствия достиг Т2,158 трлн. Даже при официальных темпах роста цен, это означает что домохозяйства Казахстана за январь-июль понесли дополнительные затраты на продукты Т225 млрд», — сказал Конуров.

Население, по его словам, вынуждено экономить на качестве и безопасности питания.

«Во II квартале доля затрат на продовольствие в структуре расходов населения достигла рекордного уровня — 56,4%», — сказал Конуров.

Ухудшение продовольственной корзины большинства населения позволяет, по его мнению, говорить о комплексном продовольственном кризисе. Уполномоченный орган видит решения проблем продовольственной инфляции в создании так называемый «товаропроводящей системы». Огромные государственные инвестиции планируется направить на строительство оптово распределительных центров. Однако эффект будет не скорым, поскольку, по данным депутата, введение в эксплуатацию оптово-распределительных центров планируется до конца 2022 года.

Поддержка опять направляется не на производство и потребление, а на посредническое звено. Меры по поддержке АПК также неэффективны. Нужны адресные меры в данной сфере, заключил депутат.