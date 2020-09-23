Перестроить схему лечения онкобольных в Казахстане потребовали депутаты

Нур-Султан. 23 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Перестроить схему лечения онкобольных потребовала депутат мажилиса Дания Еспаева.

«1) перестроить систему организации лечения онкобольных, не прерывать лечение и наблюдение этих пациентов в период карантина, предусмотреть плановую госпитализацию, обеспечив все меры защиты инфицирования COVID-19; 2) обеспечить неснижаемый запас препаратов на период от шести до девяти месяцев; 3) производить выдачу лекарственных препаратов пациентам на три месяца вперед; 4) ответить, сколько всего онкобольных, состоявших на диспансерном учете, остались без гарантированных государством лекарств, сколько из них ушли из жизни по этой причине и кто из ответственных лиц понес ответственность за такие факты», — озвучила требования Еспаева на заседании мажилиса в среду.

При этом, в качестве примера плохой организации лекарственного обеспечения онкобольных она привела ситуацию с журналистом Ириной Московка.

«На сегодня есть прецедент, когда журналист с онкозаболеванием подала в суд на минздрав, «СК-Фармация», а также областное управление здравоохранения и больницу, в которой принимала лечение. Суть иска – возмещение затрат на приобретенные медикаменты. В ходе судебного разбирательства становится очевидным, что конечным ответчиком по иску обозначена городская больница, тогда как мы понимаем, что государственная больница не имеет право самостоятельно производить закуп препаратов для онкобольных. При этом министерство здравоохранения, «СК-Фармация» оказались совершенно ни при чем. При этом, эта больница в ответ на досудебную претензию сообщила, что заявку на необходимые препараты она подавала в сентябре 2019 года и лишь в феврале 2020 года получила от «СК-Фармация» информацию, что эти препараты не закуплены, так как проводимые дистрибьютором тендеры не состоялись . И только 10 апреля 2020 года «СК-Фармация» был объявлен третий тендер. В итоге необходимый препарат поступил в больницу 1 июля текущего года», — отметила депутат.