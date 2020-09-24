Kaspi.kz — №1 в электронной коммерции в Казахстане

Kaspi.kz третий год подряд занимает первое место в ренкинге крупнейших казахстанских торговых интернет-площадок TOP KZ Retail E-Commerce 2020.

Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz, прокомментировал:

«Уже более 8,5 миллионов казахстанцев ежемесячно пользуются супер приложением Kaspi.kz. Наша команда активно развивает Магазин на Kaspi.kz, крупнейшую площадку электронной коммерции в стране. Мы расширили географию доставки до 54 городов Казахстана и увеличили ассортимент почти до 400 000 товаров. За 8 месяцев этого года наши любимые клиенты сделали 2.6 миллиона онлайн покупок на почти 200 миллиардов тенге. Сумма покупок в Магазине на Kaspi.kz выросла на 125%, число покупок – на 150% в сравнении с прошлым годом».

«В текущих условиях ограничений розничной торговли, связанных с пандемией коронавируса, наш интернет-магазин является ключевой платформой поддержки для многих казахстанских компаний. Мы помогаем партнерам продавать, тем самым развивать свой бизнес и сохранять рабочие места. Спасибо каждому нашему любимому клиенту и партнеру, что вы с нами!» — добавил Михаил Ломтадзе.

Kaspi.kz активно работает с казахстанскими производителями самых разнообразных товаров. К ведущей платформе электронной коммерции присоединились популярные казахстанские бренды и компании: Qazaq republic (одежда), Астау (посуда), BALAUSA jewelry (ювелирные изделия), BEKZAT sport (спорттовары), VEGA (украшения и аксессуары), GLASMAN (одежда), kassenova atelier (одежда), DiDi Style (одежда), EMPIRE (сувенирная продукция), Казахювелир (ювелирные изделия), Матрасная Фабрика AVERO (матрасы), MIMIORIKI (детские товары), OTAN (часы), ОЮ (ковры), SMAN (обувь) и многие другие.

Через Kaspi.kz также продают такие известные международные бренды, как Adidas, O’STIN, UGG, New balance, СПОРТМАСТЕР, KOTON, ALDO, SKECHERS, Ecco, DECATHLON, DeFacto, Marks & Spencer, Nike, Reebok и многие другие.

Ренкинг TOP KZ Retail E-Commerce ежегодно составляет деловой журнал Forbes Kazakhstan совместно с международной консалтинговой компанией Baker Tilly Kazakhstan и Ассоциацией Цифровой Казахстан (АЦК).