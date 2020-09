Независимые Представители Казахстана помогли QNET получить международную премию

Компания прямых продаж QNET завоевала бронзовую награду международной бизнес-премии International Business Awards®. QNET отметили за яркое ведение соцсетей в дни пандемии коронавируса, большой вклад в победу внесли Независимые Представители Казахстана.

В борьбе с Covid-19 QNET запустила кампанию QNET Comes Together for Tomorrow, чтобы поддержать Независимых Представителей и клиентов и дать им полезную информацию. В проект входила серия видео и постов в блогах и социальных сетях.

За пять месяцев QNET опубликовала более 150 роликов на шести языках. Эти видео сообщали важные новости в бизнесе, советовали глубже изучать продукцию перед презентациями, рассказывали о благотворительных акциях компании, мотивировали предпринимателей верить в лучшее. Казахстанские Независимые Представители внесли свой вклад в победу QNET в конкурсе. Они устраивали фотосессии продукции через программу FaceTime, тренинги и вебинары на Zoom-конференциях, удаленно снимали видео и сообщали, как работают в период карантина. «Я с радостью приняла участие в ролике, в котором рассказала, как строю бизнес в период пандемии, поделилась опытом онлайн-презентаций, призвала трудиться еще больше и смело идти к своим целям», – вспоминает Независимый Представитель QNET Когершин Серменова.

International Business Awards® – это ведущая в мире программа бизнес-премий. Ее присуждают как личностям, так и организациям. Номинантов оценивали более 250 топ-менджеров с разных континентов. Членов жюри впечатлил творческий подход QNET к SMM. Они отмечали, что видят «один из лучших и комплексных проектов среди всех номинантов», что компания «сохранила связь со своими клиентами и Независимыми Представителями, делая все возможное для их безопасности и благополучия», что «через видеоролики QNET проявляет корпоративную ответственность».

Генеральный директор QNET Малу Калуза прокомментировала: «Наши клиенты и Независимые Представители живут в разных странах мира. Вызванные пандемией ограничения повлияли на их бизнес и доход. Мы знали, что на этом сложном этапе крайне важно поддерживать их мотивацию и позитивный настрой, а также давать им советы, как адаптировать бизнес в онлайн-формат. Поскольку использование социальных сетей достигло пика во время карантина, мы усилили нашу коммуникацию в этой среде. Наша цель состояла в том, чтобы Независимые Представители чувствовали присутствие компании в этот непростой период».

International Business Awards® – часть перечня конкурсов Stevie Awards, победителей определяют по странам и регионам – в Германии, Азии, Ближнем Востоке и Северной Африке, Америке, а также по номинантам – для бизнес-леди – и тематикам – за успехи в продажах и клиентский сервис.

«Несмотря на беспрецедентное воздействие пандемии COVID-19 на бизнес, количество номинантов и качество работ, представленных в этом году на премию International Business Awards, свидетельствуют о продолжающейся выдающейся работе многих организаций. Стремление к успеху, здоровью и безопасности сотрудников, клиентов и сообществ действительно впечатляет», – сказала президент Stevie Awards Мэгги Галлахер. Победителей International Business Awards поздравят на виртуальной церемонии 1 декабря.

Это уже вторая победа QNET на Stevie Awards в этом году. Ранее компанию наградили в номинации «инновации в спонсорстве» в Asia-Pacific Stevie Awards за сотрудничество с футбольным клубом Manchester City.