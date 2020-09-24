Нур-Султан. 24 сентября. КазТАГ – Конституцию Казахстана могут изменить из-за подписания протокола об отмене смертной казни, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

«Согласно пункту 2 статьи 15 действующей Конституции РК, «смертная казнь устанавливается законом как исключительная мера наказания за преступления, сопряженные с гибелью людей, а также за особо тяжкие преступления, совершенные в военное время». Соответственно для вступления в силу протокола необходимо внесение соответствующих поправок в Основой закон и изменений в национальное законодательство страны», — говорится в сообщении в четверг.

В МИД уточнили, что в соответствии с пунктами 1) и 2) статьи 11 закона «О международных договорах Республики Казахстан» от 30 мая 2005 года Второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах подлежит обязательной ратификации парламентом РК, поскольку затрагивает права и свободы человека и гражданина, а также устанавливает иные правила, чем предусмотрено законами Республики Казахстан.

«Таким образом, данный международный договор вступит в силу, только после его ратификации парламентом РК. При ратификации, согласно пункту 1 статьи 2 Второго Факультативного протокола, страна может сделать единственную оговорку, предусматривающую применение смертной казни в военное время после признания вины в совершении наиболее тяжких преступлений военного характера», — сказано в сообщении.

Напомним, 24 сентября стало известно, что в штаб-квартире Организации объединенных наций (ООН) постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров подписал второй факультативный протокол к международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни. Решение о присоединении к международному протоколу об отмене смертной казни ранее в тот же день озвучил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на общеполитических прениях 75-й юбилейной сессии генеральной ассамблеи ООН.