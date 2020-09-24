Алматы. 24 сентября. КазТАГ – В Т10,7 млн может обойтись экомарафон в Алматы, среди получателей средств – «топовые блогеры», передает корреспондент агентства.

«Заказчик – КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы»; наименование – услуги по организации/проведению мероприятий в рамках реализации государственного социального заказа; дополнительная характеристика – «Экологический марафон среди жителей города Алматы» «ЭкоМарафон» в рамках реализации государственного социального заказа; плановая сумма – Т10 714 285,72; сумма за первый год – Т1 785 714,29, сумма за второй год – Т8 928 571,43», — говорится в описании лота, размещенного 23 сентября на портале государственных закупок.

Прием заявок на участие в конкурсе уже стартовал и завершится 13 сентября в 20.27.

«Задачи: изготовление промороликов по бережному отношению к окружающей среде; размещение рекламы по вопросам сохранения экологии в соцсетях и пабликах; привлечение к реализации проекта топовых блогеров; размещение хода экомарафона в ведомственных сайтах, в сайтах учреждений, дружественных сайтах; размещение наружной рекламы экомарафона; пропаганда идей «зеленой экономики»; проведение видеоконференций, прямых эфиров с приглашенными гостями – экспертами по экологическому стилю жизни; проведение не менее четырех оффлайнмероприятий; проведение конкурса экоидей», — сказано в технической спецификации к конкурсу.