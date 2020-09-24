Куба до конца 2020 года может получить статус наблюдателя в ЕАЭС

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Алматы. 24 сентября. КазТАГ – Куба до конца 2020 года может получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Думаю, что уже в текущем году Высший Евразийский экономический совет примет решение (по присвоению Кубе статуса наблюдателя в ЕАЭС – КазТАГ). Комиссия со своей стороны выполнила все необходимые процедуры для того, чтобы внести этот вопрос на рассмотрение президентам наших государств», — сказал в четверг председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович в ходе переговоров с кубинской делегацией.

Как отмечается, Высший Евразийский экономический совет ранее уже был проинформирован о желании Кубы получить статус государства-наблюдателя при ЕАЭС.

«Главы государств поручили провести совместные консультации с республикой для уточнения технических вопросов и дальнейших перспектив сотрудничества. Во время совместных консультаций в штаб-квартире ЕЭК заместители министров иностранных дел стран союза заявили о безусловной поддержке инициативы кубинской стороны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что страны ЕАЭС уже взаимодействуют с Кубой в рамках меморандума, заключенного в 2018 году, «но есть большое взаимное желание наращивать сотрудничество».

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«Статус государства-наблюдателя позволит Кубе интенсифицировать взаимодействие со странами ЕАЭС. Приоритетными отраслями для сотрудничества может быть промышленность, здравоохранение, энергетика, транспорт, агропромышленный комплекс», — считает министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев.

Вместе с тем, председатель коллегии ЕЭК выразил сожаление, что «пока объемы взаимной торговли ЕАЭС с Кубой невысоки».

«Самым лучшим был 2018 год – около $420 млн. В первую очередь, это связано с тем, что товарооборот осуществляется в основном с Российской Федерацией (95% от общего объема). Наши возможности значительно больше», — сказал Мясникович.

Он добавил, что комиссия будет мотивировать страны ЕАЭС увеличивать товарооборот, и выразил надежду на активизацию этой работы со стороны Кубы.

В свою очередь вице-премьер Кубы Рикардо Кабрисас Руис поблагодарил ЕЭК и заместителей министров иностранных дел стран союза за поддержку. Он заявил о готовности республики следовать положениям договора о ЕАЭС о статусе государства-наблюдателя. Замглавы правительства Кубы добавил, что его страна готова определить своего постоянного представителя в органах ЕАЭС, «а язык не является для кубинской стороны барьером».

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«Вся работа должна быть направлена на благо наших народов. Ни язык, ни расстояние не могут являться препятствием для развития наших отношений. Между нами есть один общий язык – это солидарность, кооперация и взаимодополняемость всех наших стран», -отметил Рикардо Кабрисас Руис.

Как пояснили в ЕЭК, статус государства-наблюдателя при ЕАЭС дает стране возможность присутствовать по приглашению на заседаниях органов ЕАЭС без права участия в принятии решений, а также получать принимаемые органами документы, не содержащие конфиденциальные информацию. На данный момент таким статусом обладает Молдова.

«Основу экспорта стран ЕАЭС на Кубу составляют машины и оборудование, преимущественно грузовые автомобили и железнодорожные локомотивы, минеральные продукты, продовольственные товары, преимущественно масло соевое. Из Кубы импортируются главным образом продовольственные товары, преимущественно сахар, ракообразные, крепкие спиртные напитки, кофе, табачные изделия», — уточнили в ЕЭК.

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