Куба до конца 2020 года может получить статус наблюдателя в ЕАЭС

Алматы. 24 сентября. КазТАГ – Куба до конца 2020 года может получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Думаю, что уже в текущем году Высший Евразийский экономический совет примет решение (по присвоению Кубе статуса наблюдателя в ЕАЭС – КазТАГ). Комиссия со своей стороны выполнила все необходимые процедуры для того, чтобы внести этот вопрос на рассмотрение президентам наших государств», — сказал в четверг председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович в ходе переговоров с кубинской делегацией.

Как отмечается, Высший Евразийский экономический совет ранее уже был проинформирован о желании Кубы получить статус государства-наблюдателя при ЕАЭС.

«Главы государств поручили провести совместные консультации с республикой для уточнения технических вопросов и дальнейших перспектив сотрудничества. Во время совместных консультаций в штаб-квартире ЕЭК заместители министров иностранных дел стран союза заявили о безусловной поддержке инициативы кубинской стороны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что страны ЕАЭС уже взаимодействуют с Кубой в рамках меморандума, заключенного в 2018 году, «но есть большое взаимное желание наращивать сотрудничество».

«Статус государства-наблюдателя позволит Кубе интенсифицировать взаимодействие со странами ЕАЭС. Приоритетными отраслями для сотрудничества может быть промышленность, здравоохранение, энергетика, транспорт, агропромышленный комплекс», — считает министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев.

Вместе с тем, председатель коллегии ЕЭК выразил сожаление, что «пока объемы взаимной торговли ЕАЭС с Кубой невысоки».

«Самым лучшим был 2018 год – около $420 млн. В первую очередь, это связано с тем, что товарооборот осуществляется в основном с Российской Федерацией (95% от общего объема). Наши возможности значительно больше», — сказал Мясникович.

Он добавил, что комиссия будет мотивировать страны ЕАЭС увеличивать товарооборот, и выразил надежду на активизацию этой работы со стороны Кубы.

В свою очередь вице-премьер Кубы Рикардо Кабрисас Руис поблагодарил ЕЭК и заместителей министров иностранных дел стран союза за поддержку. Он заявил о готовности республики следовать положениям договора о ЕАЭС о статусе государства-наблюдателя. Замглавы правительства Кубы добавил, что его страна готова определить своего постоянного представителя в органах ЕАЭС, «а язык не является для кубинской стороны барьером».

«Вся работа должна быть направлена на благо наших народов. Ни язык, ни расстояние не могут являться препятствием для развития наших отношений. Между нами есть один общий язык – это солидарность, кооперация и взаимодополняемость всех наших стран», -отметил Рикардо Кабрисас Руис.

Как пояснили в ЕЭК, статус государства-наблюдателя при ЕАЭС дает стране возможность присутствовать по приглашению на заседаниях органов ЕАЭС без права участия в принятии решений, а также получать принимаемые органами документы, не содержащие конфиденциальные информацию. На данный момент таким статусом обладает Молдова.

«Основу экспорта стран ЕАЭС на Кубу составляют машины и оборудование, преимущественно грузовые автомобили и железнодорожные локомотивы, минеральные продукты, продовольственные товары, преимущественно масло соевое. Из Кубы импортируются главным образом продовольственные товары, преимущественно сахар, ракообразные, крепкие спиртные напитки, кофе, табачные изделия», — уточнили в ЕЭК.