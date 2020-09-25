Не засиживайтесь, господин президент!

Дождется ли Касым-Жомарт Токаев «конституционного переворота»?

Профессор КазНТУ (в миру – алматинский политех) Эдуард Мухамеджанов предложил ликвидировать верхнюю палату парламента – сенат. Доктор юридических наук хотя и не произвел сенсацию (о ненужности сената сегодня рассуждают все, кому не лень – от правоведов до чуть ли не домохозяек), но зато всесторонне обосновал свою идею. Тут и традиционные аргументы – типа унитарности Казахстана, и новые: поскольку теперь верхняя палата, как и мажилис, будет избираться по пропорциональной системе (партсписки), постольку нет никакого смысла содержать «верхний этаж» парламента, сформированный по тем же принципам, что и «нижний». Спорить с экспертом трудно, поскольку роль парламента – будь то сенат или мажилис — в глазах общества традиционно вторична. Исключения же – вроде депутата от КНПК Ирины Смирновой или акжоловца Азата Перуашева, только убеждают в верности правила.

А вот второе предложение профессора действительно сенсационно: ограничить пребывание в должности главы государства одной президентской каденцией. Дав, правда, возможность через пятилетку баллотироваться снова.

Почему же ученый-правовед озвучил эти идеи именно сейчас – за считанные дни до финала нуротановских праймериз, которые собираются завершить 3 октября, а объявить итоги – уже 5-го? Тут невольно вспоминается коллега Эдуарда Булатовича из Восточного Казахстана, несколькими годами ранее «упросивший» Нурсултана Назарбаева участвовать в досрочной президентской кампании. Не исключено, конечно, что параллель случайна, и профессор Мухамеджанов высказал сугубо личное мнение. А если нет?

В таком случае возникает весьма любопытная коллизия. Сразу после выборов мажилиса и маслихатов в начале следующего года, итогом которых безвариантно станет сокрушительная победа правящей партии, депутаты двумя третями голосов одобряют поправки в Конституцию, по которым парламент становится однопалатным, а второй президент в 2024 году уступает кресло третьему (согласно действующему сейчас Основному Закону он имеет право на два срока подряд).

Таким образом, президенты — и нынешний, и каждый следующий — становятся если и не «английскими королевами», то исключительно главами исполнительной ветви власти, де-факто и де-юре зависящими от ветви законодательной. О такой… ну, или примерно такой конфигурации власти автору этих строк еще весной (незадолго до пришествия коронавируса) рассказывал в приватной беседе один высокопоставленный чин администрации президента Токаева: дескать, есть мнение, что этот «страховочный» вариант может быть реализован…

При всей экзотичности такого «плана В», он совсем не выглядит «ненаучной фантастикой». На что-то подобное, кстати, намекал в интервью Зонакз и экс-премьер Акежан Кажегельдин, когда рассказывал о «ходоках», якобы зачастивших в последнее время в Библиотеку.

Очевидно, что президент вряд ли мечтает о роли «свадебного генерала», которую уже исполнял в должности спикера сената. Отсюда – энергичные попытки «перезапустить» экономику, изрядно потрепанную кризисом и ковидом. Правда, пока это попытки теоретического плана и, честно говоря, в их практическое воплощение мало кто верит… ну, кроме, конечно, самого хозяина Акорды. Для него сейчас многое (если не все) зависит от того, насколько долго продержатся на ключевых позициях представители «старой гвардии», вроде Ахметжана Есимова, который уже в декабре может с почетом уйти на пенсию. Если Ахметжан Смагулович сойдет со сцены, то Касым-Жомарт Кемелевич получит шанс приступить к реорганизации «Самрук-Казыны» с последующим «сносом» и «фонда национального благосостояния», и всего квазигосударственного сектора. Кардинальную чистку которого он, кстати сказать, анонсировал еще в прошлогоднем Послании народу. Эта «перестроечная кампания», разумеется, скоро не закончится. Но если она начнется еще до января (на который намечены выборы парламента), то охотников превращать президента в статиста заметно поубавится.

Другой ключевой фактор – максимально быстрое формирование пакета «аспириновых» реформ. Пока никто не знает, чем конкретно займется глава АСПиР Кайрат Келимбетов и главное — с чего именно он начнет. Но все ждут от него скорых и эффективных рецептов. Вернее, не столько от него (в этом «ресторане» он, скорее, су-шеф, чем шеф-повар), сколько от Сумы Чакрабарти – персоны номер два в Высшем совете реформ. С учетом того, что этот индо-британец внештатно советует не только нашему президенту, но и узбекскому, успех предприятия вызывает у многих сомнения. Правда, есть одна версия – мягко говоря, довольно экстравагантная. Не исключено, что сэр Сума подведет обоих президентов к мысли о будущем тандеме – отдаленно напоминающем Союзное государство России и Белоруссии. Сейчас об этом мало кто помнит, но давным-давно – в последние «предтенговые» времена – уже существовал (только на бумаге, конечно) проект такого тандема. Причем, с введением общей валюты. Тогда эту затею, рожденную, если мне не изменяет память, под эгидой давнего предшественника сэра Сумы — Григория Явлинского, входившего в созданный при Назарбаеве Высший экономический совет, спешно похоронили и успешно забыли. Вот и сэр Сума, не один год посвятивший тому, чтобы надолго, а лучше навсегда оставить страны, подобные Казахстану, в третьем мире, продолжит в том же духе и в роли слуги двух господ.

Каких-то быстро реализуемых спасительных «ноу-хау» от Чакрабарти, и прочих верховных жрецов Храма Реформ Токаеву ждать не стоит. Как не стоило в свое время ожидать чудес от того же Явлинского или от Чан Йан Бэнга. Переформатировать создававшуюся десятилетиями компрадорскую экспортно-сырьевую экономику за четыре года, отпущенные президенту до окончания его первого срока, не под силу никому. Но, по крайней мере, запустить этот процесс власть должна незамедлительно. Иначе «план В», озвученный алматинским профессором, может стать реальностью совсем скоро.

Но в том-то и дело, что ни глава государства, ни его собранная впопыхах «команда реформаторов», похоже, не знает главного – с чего конкретно начинать. А вот их оппоненты прекрасно это себе представляют. В стране, где даже по официальным данным, регулярно платят пенсионные взносы (а значит, имеют легальную работу) примерно 5 миллионов человек, остальное трудоспособное население — а это приблизительно столько же — готовая база для социального недовольства. Им стратегические реформы, не приносящие немедленной отдачи, мягко говоря, неинтересны. И тот же Касым-Жомарт Кемелевич, который поначалу виделся этим людям президентом надежд, очень скоро может стать для них президентом разочарований. А это весьма серьезный аргумент в пользу запуска «плана В».

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