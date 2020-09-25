ВОЗ поддерживает усилия стран в создании вакцин от коронавируса, но не может их продвигать

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Алматы. 25 сентября. КазТАГ – Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поддерживает усилия по созданию вакцин от коронавируса, предпринимаемые различными странами, и поздравляет с успехами на этом пути, но продвигать какой-то конкретный продукт не может, сообщает ТАСС.

«На прошедшей в четверг встрече в Москве директор европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил, что визит в Москву является знаком его «твердой приверженности к расширению сотрудничества с Россией на национальном, региональном и глобальном уровнях, включая <…> продвижение огромной работы РФ над вакциной от COVID (заболевания, вызванного коронавирусом нового типа) «Спутник V», — говорится в сообщении в пятницу.

Как пояснила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович, данное высказывание нельзя толковать как намерение ВОЗ продвигать российскую вакцину.

«ВОЗ не может продвигать конкретный продукт. Доктор Клюге имел в виду, и мы хотели бы это подчеркнуть, что он признает огромные усилия, затраченные на разработки многих вакцин и поддерживает этот процесс. Доктор Клюге остается полностью приверженным своим словам, но имело место недопонимание. Он поддерживает огромные усилия и работу по созданию вакцин, которые будут помогать бороться с пандемией, включая «Спутник V» — первой полученной вакцины, но не только. Речь идет о том, что он поздравил, возможно, стоило использовать слово «поздравляет», — отметила Вуйнович.

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