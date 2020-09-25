Алматы. 25 сентября. КазТАГ – У 19 членов хоккейного клуба «Барыс» выявлен коронавирус, сообщает официальный представитель министерства здравоохранения РК Багдат Кожахметов.

«22 сентября при обследовании 29 контактных лиц коронавирус выявили еще у восьми членов команды. У всех 19 заболевших лиц заболевание протекает бессимптомно, они находятся на амбулаторном лечении», — говорится в сообщении в пятницу.

Ранее сообщалось, что 17 сентября при проведении профилактического обследования 40 человек из администрации ХК «Барыс» у 11 из них выявлен положительный результат на COVID-19.