Как в Казахстане в паспорте и удостоверении можно изменить графу «национальность»

Павлодар. 26 сентября. КазТАГ – На каких условиях в Казахстане в паспорте и удостоверении личности можно изменить графу «национальность», рассказали в департаменте полиции (ДП) Павлодарской области.

«Запись о национальности в паспорте и удостоверении личности производится в соответствии с национальностью родителей. При различных национальностях родителей гражданин добровольно выбирает национальность по отцу или матери и в дальнейшем может изменить национальность на основании свидетельства о рождении только на национальность другого родителя», — говорится в сообщении в субботу.

Вместе с тем, полицейские отметили, что «в виде исключения разрешается изменение записи о национальности в паспортах, удостоверениях личности граждан Республики Казахстан, насильственно переселенных в период репрессий на территорию Республики Казахстан».

«Изменение национальности производится на основании справок о реабилитации, выдаваемых в соответствии с законом Республики Казахстан «О реабилитации жертв массовых политических репрессий», — сказано в сообщении.

Споры об изменении записи о национальности в паспортах и удостоверениях личности граждан разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан в судебном порядке.

«Таким образом, для изменения записи о национальности в паспортах и удостоверениях личности гражданину необходимо предоставить письменное заявление, свидетельство о рождении и в отдельных случаях справку о реабилитации», — уточнили полицейские.