Стало известно о банкротстве обслуживавшей сферу перевозок в Алматы компании Green Bus

Алматы. 26 сентября. КазТАГ – Стало известно о банкротстве обслуживавшего сферу перевозок в Алматы ТОО «Green Bus Company», передает корреспондент агентства.

«Товарищество с ограниченной ответственностью «Green Bus Company»: статус – признано банкротом», — говорится в отчете Kompra – платного сервиса проверки благонадежности компаний Казахстана.

Соответствующее решение о банкротстве компании было принято специализированным межрайонным экономическим судом Шымкента еще 27 декабря 2019 года.

Напомним, 29 декабря 2018 года сообщалось, что управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматы досрочно расторгло договор доверительного управления с компанией Green Bus. В управлении это решение тогда объяснили тем, что «у компании Green Bus уровень регулярности самый низкий среди алматинских перевозчиков, при этом его доля в общем количестве городских маршрутов велика, потому мы вынуждены были принять решение о расторжении договора». При этом в ведомстве сообщали, что по итогам аудита будет определено, какое количество автобусов будет отремонтировано компанией.

«Процесс передачи автопарков уже завершается, при этом водители компании Green Bus не останутся без работы, и продолжат работать на маршрутах перевозчика, преданных компании «Алматыэлектротранс», — заверяли в управлении.

29 июня 2019 года стало известно, что управление городской мобильности Алматы подало иск в отношении Green Bus Company о возмещении Т7 304 837 973 убытков, Т6 184 921 000 реального ущерба, Т1 073 271 572 вознаграждения, Т46 645 400 задолженности по договору. Иск мотивирован тем, что на основании результатов проведенного открытого конкурса между ТОО «Алматыэлектротранс» и ТОО «Green Bus Company» был заключен договор доверительного управления, по которому учредитель передал доверительному управляющему имущественный комплекс. Как пояснили в суде Алматы, «в связи с тем, что ТОО «Green Bus Company» во время доверительного управления и аренды имущества не проявил должной заботливости об интересах контрагента, а именно за время действия договоров из 602 переданных автобусов на сегодняшний день лишь 160 автобусов находятся на маршруте, истцу причинены убытки в результате повреждения имущества на сумму Т6 184 921 000».

Кроме того, согласно договору, ТОО «Green Bus Company» обязано было, начиная с 1 января 2017 года, на ежемесячной основе выплачивать учредителю вознаграждение.

«В результате сумма вознаграждения за доверительное управление имуществом ТОО «Алматыэлектротранс», подлежащее выплате составляет Т1 073 271 572. По договору аренды №19 и по договору имущественного найма №1 имеется задолженность по оплате на общую сумму Т46 645 400,07. На основании письма КГУ «Управление городской мобильности Алматы» доход от основной деятельности за 2018 год ТОО «Green Bus Company» составил Т8 943 229 774,3», — уточняли в июне 2019 года в алматинском суде.