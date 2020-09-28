Нур-Султан. 28 сентября. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в четырех областях Казахстана на 29 сентября, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«29 сентября в Акмолинской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. В Кокшетау 29 сентября ночью и утром ожидается туман», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в понедельник.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«29 сентября в Кызылординской области сохраняется ветер северо-восточный ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, местами 23 метров в секунду. Местами сохраняется пыльная буря. Ночью на поверхности почвы местами сохраняются заморозки +1+3. Днем сохранится чрезвычайная пожароопасность. В Кызылорде утром и днем 29 сентября сохраняются ветер северо-восточный утром и днем порывы 15-20 метров в секунду, пыльная буря», — сообщает пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 90-95%.

«29 сентября в Карагандинской области местами ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду. В Караганде ночью 29 сентября ожидается туман», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма — 70-75%.

«29-30 сентября в Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман. 29 сентября ветер северо-восточный местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске 29-30 сентября ночью и утром ожидается туман. 29 сентября ветер северо-восточный порывы 15-20 метров в секунду», — предупреждают метеорологи.

Вероятность шторма синоптики оценили в 90-95%.