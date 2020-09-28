В суде подтвердили данные КазТАГ 2014 года о финансовых операциях Ертаева в «Альянс Банке»

Алматы. 28 сентября. КазТАГ — В суде подтвердили данные КазТАГ 2014 года о финансовых операциях экс-славы Bank RBK Жомарта Ертаева в «Альянс Банке».

«Не останавливаясь на достигнутом, уверовав в свою безнаказанность Ертаев Ж.Ж., являясь организатором преступления, преследуя корыстную цель, направленную на неоднократное хищение денежных средств в особо крупном размере, используя свое служебное положение, в городе Алматы решил вновь похитить денежные средства Банка в сумме Т3,6 млрд. Так в январе 2015 года в отношении Ертаева Ж.Ж. и ряда должностных лиц бывшего АО «Альянс Банк» зарегистрированы материалы досудебного расследования по факту хищения денежных средств в особо крупных размерах путем выдачи 20 заведомо незаконных и безвозвратных займов, связанных с Ертаевым Ж.Ж. юридическим и физическим лицам», — говорится в обвинительном акте.

При этом отмечается, что Ертаев и его сообщники в 2015 году с целью уклонения от уголовной ответственности похитили денежных средств Банка в размере Т3,6 млрд из «Альянс Банка», где тогда работали, чтобы сокрыть другое, ранее совершенное ими преступление.

Так, согласно разработанному преступному плану, в соответствии с договоренностью между Ертаевым и руководством АО «ForteBank», во избежание уголовной ответственности деньги должны были быть направлены для выкупа требований по 20 займам, выданных физическим и юридическим лицам в то время, когда Ертаев работал АО «Альянс Банк».

«Реализуя преступный умысел, Ертаев Ж.Ж., являясь организатором преступления, в июне 2015 года дал указание члену Совета директоров Банка Туғанбай Д.С., выдать денежные средства в размере Т3,6 млрд, путем оформления незаконного кредита в Банке на подконтрольную ему компанию. Реализуя единый с соучастниками преступления умысел, Ертаев Ж.Ж. в июне 2015 года дал указание соучастнику преступления Туғанбай Д.С. отыскать и оформить на номинальное лицо банковский заем в сумме Т3,6 млрд. Туғанбай Д.С., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Ертаевым Ж.Ж., Садыковым А.А., Едигеневым Д.Б. и другими лицами, исполняя отведенную ему преступную роль, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, поручил соучастнику преступления Садыкову А.А., организовать поиск юридического лица, на которое возможно беспрепятственно оформить заем», — отмечается в обвинительном акте.

По информации прокуратуры, Садыков дал указание соучастнику преступления Р.Батурбаеву подобрать юридическое лицо, подходящее для оформления и выдачи заведомо безвозвратного займа в сумме Т3,6 млрд.

Батурбаев привлек для этого своего знакомого Ким В.В., являющегося единственным участником и директором ТОО «Veksel».

«При этом, Батурбаев Р.М., действуя в интересах Ертаева Ж.Ж., Туғанбай Д.С., Садыкова А.А. и других лиц, заведомо осознавая противоправность своих действий, ввел в заблуждение Ким В.В. относительно истинных намерений участников преступления.

Доверившись Батурбаеву Р.М. 7 июля 2015 года Ким В.В., не подозревая о преступных намерениях Ертаева Ж.Ж. и других соучастников преступления, под контролем Батурбаева Р.М. обратился в Банк по адресу: Алматы, улица Шарипова, дом 84, с заявлением на получение займа в сумме Т3,6 млрд», — говорится в документе.

Кроме того, 8 июля 2015 года Ертаев организовал подписание договора уступки права требования между АО «ForteBank» и подконтрольным ему ТОО «Veksel».

«В соответствии с условиями договора, ТОО «Veksel» приобрело у АО «ForteBank» право требования по 20 аффилированным с Ертаевым Ж.Ж. заведомо безвозвратным кредитам (займы: ТОО «FMK-Group», ТОО «Аданн-Орал», ТОО «Ant-Grain», ТОО «Уральская Цементная Компания», ТОО «Альтернативные финансы плюс», ТОО «Альтернативные финансы», ТОО «Джейлан Лимитед», ТОО «Итегра Инвест», ТОО «Прайд ЛТД», ТОО «Авенир Билдинг», ИП «Кудияров У.», ТОО «Алматы Эстэйтс», ТОО «Атис-Д», ТОО «МКО Финансовый Дом», ТОО «AsiaBusinessConsulting», АФ «Компания М.Т.Г., Мюнхендисклик ве Тиджарет Лимитед», ТОО «GM-Finance», ТОО «Gem-Am», Бекетов К.Т., Адильбекова А.О.) на общую сумму 11, 667 млрд за Т3,6 млрд.

В целях сокрытия следов совершаемого преступления от контролирующего органа-лицензиара в сфере банковской деятельности, организатором хищения денежных средств Банка Ертаевым Ж.Ж. дано указание Туғанбай Д.С. в качестве залогового обеспечения по займу предоставить указанный договор уступки прав требования кредитных обязательств.

8 июля 2015 года проект финансирования ТОО «Veksel» вынесен на рассмотрение ККГБ», — отмечается в обвинительном акте.

Как сообщается, должностные лица банка одобрили сделку, заведомо зная о том, что она невыгодна для банка и не имеет залогового обеспечения.

«В результате преступных действий, Ертаева Ж.Ж., Люхудзяева Ф., Мажинова И.Ш., Игильман А.М., Туғанбай Д.С., Агапова Д.К. и других лиц, Банку причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму Т3,6 млрд», — говорится в обвинительном акте.

Напомним, 11 августа 2014 года КазТАГ сообщал о том, что Ертаев вернул «Альянс Банку» около $2 млн. В конце 2013 года Ертаев подписал соглашение об урегулировании претензий и взял обязательства их исполнить. Однако, в пресс-релизе Альянс банка и сообщении для прессы Bank RBK сумма не сообщалась. Сам Ертаев не раз публично отрицал наличие долга.

Еще 30 октября 2013 года КазТАГ сообщал о том, что Ертаев имеет непогашенные кредиты, не обеспеченные залогом на сумму $2 млн в «Альянс банке». При этом кредитные досье по всем займам были сформированы с грубейшими нарушениями: отсутствовали заявки на предоставление займа, анкеты заемщика, согласие на выдачу отчета и предоставление информации в «Первое кредитное бюро». По отдельным займам отсутствовали решения уполномоченного органа на выдачу кредитных средств.

«Альянс банк» обратился в финансовую полицию с заявлением провести расследование в отношении бывших топ-менеджеров банка, которые в результате злоупотреблений произвели незаконную выдачу заведомо безвозвратных кредитов заемщику Ертаеву без обеспечения залогом на невыгодных для банка условиях. Ертаев, в свою очередь, предпринимал различные усилия, чтобы избежать ответственности за невозврат кредитов вплоть до заключения брачного договора с Н. Ертаевой, который бы лишал банк возможности наложить арест на совместное имущество.