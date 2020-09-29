Гуманитарная помощь Казахстана для 5 тыс. афганских семей доставлена в Кабул

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Китайский взгляд на казахские земли Китайский взгляд на казахские земли
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Нур-Султан. 29 сентября. КазТАГ – Гуманитарная помощь Казахстана для 5 тыс. афганских семей доставлена в Кабул, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РК.

«Посол Казахстана в Афганистане Алимхан Есенгельдиев принял участие в церемонии передачи казахстанской гуманитарной помощи жителям провинции Кабул, пострадавшим от наводнения. Продуктовые корзины, включающие муку, макаронные изделия, подсолнечное масло и сгущенное молоко, будут переданы более 5 тыс. нуждающимся семьям», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Отмечается, что казахстанский гуманитарный груз был распределен среди пострадавших в восьми афганских провинциях.

«Помимо Кабула, аналогичные продуктовые корзины были розданы в провинциях Балх, Парван, Панджшер, Логар, Вардак, Баглан и Саманган», — уточнили в казахстанском МИДе.

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