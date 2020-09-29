Нур-Султан. 29 сентября. КазТАГ – США призвали власти Китая прекратить преследования этнических казахов, сообщает пресс-служба американского посольства в Казахстане.

«Соединенные Штаты призывают Коммунистическую партию Китая прекратить эту кампанию репрессий против уйгуров, этнических казахов, кыргызов, и других мусульманских меньшинств в Синьцзяне», — говорится в сообщении, распространенном во вторник по итогам брифинга официального представителя государственного департамента США о политике госдепа в отношении ситуации в Синьцзяне.

По мнению американских властей, преследования китайского правительства не ограничиваются границами страны.

«Пекин продолжает принуждать представителей мусульманских меньшинств возвращаться в Китай из-за границы, в том числе путем отказа правительства продлевать срок действия паспортов. Пекин также продолжает оказывать давление на третьи страны с целью принудительного возвращения просителей убежища», — добавили американские власти.

Также в США выразили озабоченность планами китайских властей реализовать программу «взаимопомощи», предусматривающую создание заводов в Синьцзяне.

«Поступали достоверные сообщения о массовых перемещениях уйгуров и представителей других этнических меньшинств из Синьцзяна на заводы по всему Китаю, в том числе в условиях принудительного труда», — заявили в госдепе США.

Американские власти считают, что «Китай всячески пытается переключить внимание мирового сообщества от своих чудовищных действий в Синьцзяне».

«Мы призываем все страны присоединиться к нам и осудить вопиющие акты жестокого обращения в отношении уйгуров и других мусульман в Китае и заставить китайское правительство соблюдать права человека, включая право на свободу вероисповедания – для всех», — сказано в сообщении.