Золото подорожало по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в понедельник

Алматы. 29 сентября. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в понедельник составила $1864,3.

Относительно утреннего фиксинга в понедельник стоимость тройской унции в долларовом выражении повысилась на 13,35.

Стоимость унции золота в евро составила 1597,52 (+8,11), а в британских фунтах – 1448,37 (+7,59).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.