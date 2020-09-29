Нур-Султан. 29 сентября. КазТАГ — На большей части Казахстана во вторник ожидается погода без осадков, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«С прохождением атмосферных фронтов неустойчивый характер погоды ожидается на севере, востоке и в центре республики, здесь пройдут осадки (преимущественно дождь). На остальной части территории Казахстана сохраняется погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юге с пыльной бурей», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, ночью 3-8, днем 9-14 метров в секунду. Температура днем +14+16, ночью +5+7.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура днем +16+18, ночью +5+7.

В Шымкенте переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер восточный 8-13, порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +18+20, ночью +8+10.

В Восточно-Казахстанской области дождь, ночью туман. Усиление ветра 15-25 метров в секунду. Днем +8+13, ночью 0+5.

В Акмолинской области области ожидается кратковременный дождь. Ветер 15-20 метров в секунду. Днем +12+17, ночью +4+9.

В Актюбинской области без осадков, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +19+24, ночью +2+7.

В Атырауской области без осадков. Днем +20+25, ночью +4+9.

В Жамбылской области без осадков, ночью заморозки +1+3, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +13+18, ночью +1+6.

В Северо-Казахстанской области днем без осадков, ночью ожидается незначительный дождь, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +9+14, ночью +4+9.

В Туркестанской области днем дождь, ночью без осадков, ветер 15-23 метра в секунду с пыльной бурей, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +18+23, ночью +7+12.

В Кызылординской области без осадков. Ветер 15-23 метра в секунду с пыльной бурей. На поверхности почвы заморозки +1+3. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +18+23, ночью +2+17.

В Западно-Казахстанской области без осадков. Днем +18+23, ночью 0+5.

В Костанайской области без осадков, возможен туман. Днем +14+19, ночью +1+6.

В Карагандинской области дождь. Ветер 15-20 метров в секунду. Возможны на поверхности почвы заморозки +1+3. Днем +10+15 (на юге +18), ночью +2+7 (заморозки +1+3).

В Алматинской области без осадков. Возможны заморозки +1+3. Днем +14+19, ночью +3+8.

В Мангистауской области без осадков. Днем +18+23, ночью +8+3.

В Павлодарской области дождь. Ветер 15-20 метров в секунду. Днем +8+13, ночью +3+6.

«В ближайшие сутки в связи с прогнозом дождей, на горных реках востока республики возможны подъемы уровней воды, на реках юга и юго-востока будут наблюдаться колебания водности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — предупредили синоптики.