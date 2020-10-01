КГД в ответ на критику таможни в мажилисе заявил о расхождениях цифр по товарам из Китая

Нур-Султан. 1 октября. КазТАГ – Комитет государственных доходов (КГД) министерства финансов Казахстана в ответ на критику действий таможни в мажилисе заявил о расхождениях цифр по товарам из Китая, передает корреспондент агентства.

«В 2017 году расхождения данных в таможенной статистике «экспорт КНР – импорт РК» составили $6,9 млрд (по данным КНР экспорт в РК составил $11,6 млрд, по данным РК – $4,7 млрд). Помимо разницы в применяемых методологиях КНР и РК, причинами в расхождении статистики являются недостоверное заявление таможенной стоимости и недостоверное декларирование товаров, ввозимых из КНР. В этой связи, КГД МФ РК проводились переговоры с китайской стороной, результатом чего стало подписание 26 апреля 2019 года в Пекине протокола между МФ РК и ГТУ КНР об обмене предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенные границы РК и КНР (вступил в силу с момента подписания)», — говорится в представленном в четверг ответе КГД на запрос группы депутатов мажилиса.

Согласно ответу комитета, в течение 2019 года были отработаны технические условия обмена информацией, после чего с января 2020 года таможенной службой КНР стала направляться предварительная информация по экспортным декларациям.

«В апреле текущего года КГД МФ РК в соответствии с полученными от таможенных органов КНР сведениями были актуализированы стоимостные профили риска по 1698 товарным позициям. При этом, профили рисков были внедрены в ИС АСТАНА-1 для автоматического отбора рисковых деклараций без участия человека», — сказано в ответе.

Товарами, по которым на основании предварительной информации КНР были увеличены уровни стоимостных индикаторов риска, являются в частности: автозапчасти с $0,7 до $5,9/кг (в 8,5 раз); электронные игры с $1,5 до $14,7/кг (в 9,8 раз);миндаль и фисташки с $0,55 до $3,34 (в шесть раз); ткани из полиэфирных волокон с $0,8 до $6,7 (в 8,4 раза); нетканые материалы от $0,5 до $8 (в 16 раз); двигатели от $0,8 до $15,4 (в 19,3 раза).

«Все данные цифры подтверждаются данными по экспортным таможенным декларациям КНР. С августа 2019 года в структуре КГД создан ситуационный центр, осуществляющий мониторинг таможенных операций на пунктах пропуска, снимков ИДК (рентген), сравнение данных деклараций на импорт с полученными сведениями из КНР. С 15 сентября 2020 года запущен пилотный проект «Центр электронного декларирования», целью которого является проведение на уровне комитета документального контроля таможенной стоимости, классификации товаров и правомерности предоставления льгот и освобождений при помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления (ИМ-40), что обеспечит единообразие ценовой политики и принимаемых решений по всей республике», — заявили в КГД.

На первом этапе в пилоте задействованы таможенные посты департаментов государственных доходов по Акмолинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областям.

«Принятые КГД меры усиления администрирования таможенной стоимости товаров позволили сократить расхождения в зеркальной статистике в первом полугодии 2020 года до 38,5% (экспорт КНР – $4 млрд, импорт РК – $2,5 млрд)», — заверили в комитете.

Напомним, 30 сентября депутат мажилиса Екатерина Никитинская заявила о том, что 1 апреля 2020 года индексы таможенной стоимости увеличены в диапазоне от трех до 18 раз. Она уточнила, что ДПК «Ак жол» обращаются предприниматели по неправомерным корректировкам таможенной стоимости ввозимых товаров, сырья, материалов и оборудования. Как отметила парламентарий, в результате новых методов «таможенных очисток» происходит удорожание продукции и сжатие спроса. Мажилисвумен отметила, что в мировой практике по стоимости, заявленной участниками ВЭД, ввозится более 90% товаров и только в 5-10% случаев применяются контрольные цены. Как отметила депутат, до сих пор бизнес-сообщество, по ее данным, не может добиться ясности в вопросах – каким образом, на основании каких источников формируются ценовые индикаторы, и кто из участников ВЭД должен подлежать данному виду таможенного контроля, а кто нет. По ее мнению, «новые» методы контроля – несправедливы и непосильны для бизнеса, не соответствуют международной практике, создают дополнительные адмбарьеры, негативно сказывается на инвестклимате государства.