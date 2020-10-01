План действий медиков на случай пессимистического прогноза по КВИ представили мажилису

Нур-Султан. 1 октября. КазТАГ – План действий медиков на случай пессимистического прогноза по коронавирусной инфекции (КВИ) представили мажилису, передает корреспондент агентства.

«В случае пессимистичного прогноза распространения КВИ выработаны алгоритмы перепрофилирования коечного фонда в инфекционные и провизорные, при необходимости их мощность может расширится до 51 тыс. Наряду с этим, в регионах ведется строительство и реконструкция 15 инфекционных больниц. Обеспеченность медицинскими кадрами для борьбы с КВИ составила – 33,5 тыс. специалистов, в случае их дефицита будут привлечены медицинские работники смежных специальностей и врачи-резиденты», — говорится в ответе премьер-министра Аскара Мамина на запрос депутатов мажилиса.

Ранее депутаты указали правительству на то, что с учетом существующей инфраструктуры, а также выделенных средств и благотворительную помощь, оказанную в период пандемии из-за рубежа, «логично было бы предположить, что борьба с коронавирусом в Казахстане должна была реализоваться с наименьшими последствиями для населения страны». Однако, как признались депутаты, казахстанцы «увидели обратный эффект, столкнулись с ужасающей ситуацией, несмотря на введение долгого режима чрезвычайного положения, медицинские учреждения не были подготовлены к приему пациентов, в большинстве из них наблюдался дефицит лечебных препаратов, средств индивидуальной защиты, аппаратов ИВЛ, оснащения».

Как подчеркнули парламентарии, дополнительные койко-места для приема пациентов также не были организованы, сдача тестов на коронавирус была организована плохо, частные медицинские учреждения не были задействованы в профилактике и лечении людей. Особенное недоумение у мажилисменов вызвал острый дефицит лекарственных средств и медицинских масок, возникший в период острой фазы пандемии в июне-июле. По словам депутатов, они «столкнулись с какой-то колосальной неспособностью определенных госорганов обеспечить безопасность наших граждан».

Парламентарии попросили Мамина прийти в стены парламента и отчитаться перед народом и нами, представителями народа по результатам проведенной работы по борьбе с COVID-19, об использовании выделенных денежных средств, о количестве жертв коронавируса, о причинах сложившейся плачевной ситуации. Кроме того, они попросили премьера представить на обсуждение мажилисменов анализ по сложившейся ситуации, с выводами и предложениями по устранению причин провала работы некоторых государственных органов.