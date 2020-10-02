180 объектов остались без отопления и горячей воды из-за аварии в Медеуском районе Алматы

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Алматы. 2 октября. КазТАГ – 180 объектов остались без отопления и горячей воды из-за аварии в Медеуском районе Алматы, сообщил официальный представитель предприятий теплоэнергокомплекса и ЖКХ города Ян Гирин.

«На падающем водоводе по улиц Медекулова и улице Снегина в Медеуском районе произошла авария, диаметр водовода 800 мм. От отопления и горячей воды отключено 180 объектов в микрорайонах Самал-1-2-3, квадрат улиц Хаджи Мукана-Достык-Чайкина-Омарова-Байжанова», — сказал Гирин агенству КазТАГ в пятницу.

Он отметил, что по предварительным данным, причиной послужила изношенность трубы.

«Предварительно причиной стала изношенность металла. Этой трубе 33 года. Всего в Алматы изношенность теплосетей составляет 61%», — добавил он.

Как заверил Гирин, авария будет устранена в ближайшие несколько часов, и подача тепла и горячей воды будет восстановлена.

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