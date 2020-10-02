Нур-Султан. 2 октября. КазТАГ – Дожди с переходом в снег ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В воскресенье – северо-запад, север, а с началом следующей недели – центр и восток Казахстана будут находиться под влиянием ложбины циклона. Центр этого циклона находится над полуостровом Таймыр и принесет дожди, переходящие в снег. Остальная территория страны будет под влиянием обширного антициклона из районов Баренцево моря. Антициклон обещает погоду, преимущественно без осадков», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточняется, по всей республике ожидаются постепенное понижение температуры воздуха, местами туман, усиление ветра, на севере, центре и востоке — гололед, низовая метель.