Трамп самоизолировался вместе с супругой из-за коронавируса

Алматы. 2 октября. КазТАГ – Президент США Дональд Трамп изолировался вместе с супругой Меланией из-за подтвержденного диагноза коронавирус, сообщает корреспондент агентства.

«Сегодня вечером мы с @FLOTUS дали положительный результат на COVID-19. Мы немедленно перейдем на карантин и восстановление. Мы преодолеем это вместе!» — заявил Трамп в Twitter в пятницу.

Ранее он сообщил в соцсети, что у его советницы Хоуп Хикс выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.

«У Хоуп Хикс, которая так много работала без малейших перерывов, тест на коронавирус только что дал положительный результат. Ужасно!» — заявил Трамп.