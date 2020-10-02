Нур-Султан. 2 октября. КазТАГ – Казахстан готовится продлить запрет на вывоз металлолома автотранспортом, передает корреспондент агентства.

«Продлить запрет сроком на два года на вывоз с территории Республики Казахстан автотранспортом лома и отходов черных и цветных металлов (коды ТН ВЭД ЕАЭС 7204, 7404 00, 7602 00, 8548 10 210 0, 8548 10 290 0, 8548 10 910 0,7802 00 000 0, 7801 99 900 0, 8545 10 990 0), а также труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава, бывших в употреблении (код ТН ВЭД ЕАЭС 7302, 7303, 7304, 7305, 7306, 8607), за исключением: отходов и лома легированной стали, в том числе коррозионностойкой стали (коды ТН ВЭД ЕАЭС 7204 21 1 00 0, 7204 21 900 0) и прочей (код ТН ВЭД ЕАЭС 7204 29 000 0); бывших в употреблении элементов подвижного состава, ввозимых на территорию Республики Казахстан для ремонта и вывозимых обратно, а также вывозимых с территории Республики Казахстан для ремонта и ввозимых обратно (код ТН ВЭД ЕАЭС 8607 19 100 1, 8607 19 100 9, 8607 19 900 9, 8607 21 1009 , 8607 21 900 9, 8607 30 000 0, 8607 99 800 0, 8607 29 000 0, 8607 12 000 0)», — говорится в проекте совместного приказа министерства индустрии и инфраструктурного развития, а также министерств финансов и национальной экономики.

Запрет на вывоз металлолома ранее становился поводом для претензий России к Казахстану. Так, в опубликованном 29 мая материале агентства КазТАГ было процитировано следующее сообщение Евразийской экономической комиссии (ЕЭК): «Министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян рассказал о совместной со странами «пятерки» работе по устранению наиболее чувствительных препятствий и о достигнутых результатах. Так, одно из них – возможное введение запрета на вывоз лома и отходов цветных и черных металлов из Казахстана. Это препятствие было выделено Россией в рамках консультаций заместителей министров стран союза с комиссией». Также приводилась цитата: «Результатом консультаций с участием заместителей министров государств-членов союза стало решение Республики Казахстан о нецелесообразности введения запрета на вывоз лома и отходов цветных и черных металлов со своей территории». Однако уже 2 июня стало известно, что ЕЭК убрала упоминание о претензиях России к Казахстану в статье про административные барьеры в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Отметим, что незадолго до этого – 19 мая на заседании Высшего Евразийского совета президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал аккуратно подходить к вопросам расширения полномочий ЕЭК. Он подчеркнул, что двустороннее сотрудничество между странами ЕАЭС многогранно и затрагивает практически весь спектр экономических, социальных, гуманитарных отношений, а рассмотрение этих вопросов в пятистороннем формате с привлечением ЕЭК может затруднить их практическую реализацию. По мнению Токаева, включение в полном объеме таких вопросов, как здравоохранение, образование и наука, в сферу компетенций ЕЭК может существенно поменять ее экономическую направленность, «другими словами, будет противоречить сути договора о создании ЕАЭС от 2015 года». Также президент Казахстана выразил мнение, что некоторые представители ЕЭК проявляют чрезмерное честолюбие. Кроме того, он призвал предоставить странам ЕАЭС равный доступ для работы в ЕЭК.