Какие секторы экономики считают наиболее пострадавшими и хотят просубсидировать в РК

Нур-Султан. 2 октября. КазТАГ – Стало известно, какие секторы экономики считают наиболее пострадавшими и хотят просубсидировать в Казахстане, передает корреспондент агентства.

Так, министерство национальной экономики представило проект постановления правительства «О внесении дополнений в постановление правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года № 1060 «О некоторых мерах государственной поддержки частного предпринимательства», в приложении №9 к которому под заголовком «Перечень наиболее пострадавших секторов экономики» указаны следующие виды деятельности:

— Розничная торговля автомобилями и легкими автотранспортными средствами в торговых объектах с торговой площадью менее 2000 кв. м;

— Розничная торговля автомобилями и легкими автотранспортными средствами в торговых объектах с торговой площадью более 2000 кв. м. (2000 кв. м и выше);

— Техническое обслуживание и ремонт автомобилей;

— Розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями в торговых объектах с торговой площадью менее 2000 кв. м;

— Розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями в торговых объектах с торговой площадью более 2000 кв. м. (2000 кв. м. и выше);

— Розничная торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами (за исключением аптек и розничной торговли продуктами питания, напитками и табачными изделиями);

— Деятельность грузового автомобильного транспорта и предоставление услуг по переезду;

— Деятельность воздушного пассажирского транспорта;

— Деятельность аэропортов;

— Предоставление услуг гостиницами и аналогичными местами для проживания;

— Деятельность ресторанов и предоставление услуг по доставке продуктов питания;

— Издание программного обеспечения;

— Деятельность по показу кинофильмов;

— Деятельность в области компьютерного программирования;

— Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью (торговые сети и стационарные торговые объекты, аренда и управление собственной недвижимостью, предоставление коммерческих помещений в аренду (торгово-развлекательные центры, торговые объекты), за исключением аптек и розничной торговли продуктами питания, напитками и табачными изделиями);

— Деятельность в области права (юридические консультанты);

— Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и прочее консультирование по вопросам управления;

— Деятельность санитарно-эпидемиологических организаций;

— Деятельность туристских агентств и операторов;

— Дошкольное образование (частное дошкольное (доначальное) образование);

— Начальное образование (частные школы, за исключением международных);

— Среднее образование (частные школы, за исключением международных);

— Деятельность больничных организаций (частные организации);

— Деятельность санаторно–курортных организаций;

— Деятельность в области врачебной практики и стоматологии (частные организации);

— Деятельность концертных и театральных залов;

— Деятельность фитнес-клубов;

— Стирка и (химическая) чистка текстильных и меховых изделий;

— Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты.

В правила субсидирования части ставки вознаграждения в рамках государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025» хотят внести ряд дополнений.

«Субсидированию подлежат ставки вознаграждения по кредитам/лизинговым сделкам субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших секторах экономики, согласно приложению 9 к настоящим правилам, на которых распространяется действие настоящей главы», — гласит одно из дополнений.

Согласно другому дополнению, субсидирование части ставки вознаграждения планируют осуществлять по кредитам/лизинговым сделкам банков/лизинговых компаний, выданных до 31 августа 2020 года (включительно), а также в отношении кредитных средств, выдаваемых в рамках кредитных линий, одобренных до 31 августа 2020 года (включительно).

«Субсидированию подлежат части ставки вознаграждения по кредитам/лизинговым сделкам, которые были рефинансированы в период с 16 марта 2020 года до 15 марта 2021 года (включительно) без увеличения ставки вознаграждения и срока погашения, но действующие по состоянию на 31 августа 2020 года. В случае полного погашения кредита до 31 августа 2020 года (включительно) субсидирование не допускается. Субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/лизинговым сделкам субъектов малого и среднего предпринимательства в наиболее пострадавших секторах экономики осуществляется без учета срока давности выданного кредита/лизинга», — сказано в дополнении в рамках проекта постановления.

Субсидированию не будут подлежать части ставки вознаграждения по кредитам/лизинговым сделкам, по которым по состоянию на 16 марта 2020 года (включительно) имеется просроченная задолженность сроком более 180 дней (включительно) по основному долгу и/или начисленному вознаграждению.

«Субсидирование части ставки вознаграждения осуществляется по кредитам/лизинговым сделкам субъектов малого и среднего предпринимательства в размере, указанном в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта, при этом 6% номинальной ставки вознаграждения оплачивается субъектом малого и среднего предпринимательства, а разница субсидируется государством. При этом, размер субсидирования номинальной ставки вознаграждения государством будет составлять: 1) с 16 марта 2020 года до 31 августа 2020 года (включительно), разницу между номинальной ставкой вознаграждения по кредиту и 6%, в случае оплаты субъектом малого и среднего предпринимательства платежей по кредитному договору/лизинговой сделке до 31 августа 2020 года (включительно); 2) с 1 сентября 2020 года до 15 марта 2021 года (включительно), разницу между номинальной ставкой вознаграждения по кредиту и 6%, но не более 12 %. С 1 сентября 2020 года (включительно) до 15 марта 2021 года (включительно) кредитный договор/лизинговая сделка субъекта малого и среднего предпринимательства, номинальная ставка вознаграждения по которому (которой) превышает 18%, подлежит снижению (реструктуризации) банком/лизинговой компанией до 18%, в том числе по кредиту/лизинговой сделке по которой не осуществлялась оплата платежей с 16 марта 2020 года», — указано в проекте поправок.

Согласно планируемым изменениям, срок субсидирования по кредитам/лизинговым сделкам субъектов малого и среднего предпринимательства в наиболее пострадавших секторах экономики составляет 12 месяцев, начиная с 16 марта 2020 года до 15 марта 2021 года (включительно). При заключении кредитного договора/лизинговой сделки после 16 марта 2020 года, срок субсидирования планируют исчислять с даты заключения кредитного договора/лизинговой сделки до 15 марта 2021 года (включительно).

«При предоставлении отсрочки банком по оплате номинальной ставки вознаграждения по кредитам, средства, предусмотренные на субсидирование, перечисляются финансовым агентством в банк и будут использованы после окончания периода предоставленной отсрочки. При этом, если сумма начисленного вознаграждения за период чрезвычайного положения или ограничительных мероприятий, в том числе карантина, перенесена в рамках предоставленной отсрочки на период, превышающий 15 марта 2021 года, то субсидированию подлежат такие отсроченные платежи на период предоставленной отсрочки», — говорится в документе.

В случае, если в период с 16 марта 2020 года до даты вступления в силу настоящего постановления заемщиком была произведена оплата платежей по кредиту, сумму субсидирования, начисленную за данный период, предлагают направлять на погашение задолженности по вознаграждению, начисленному в последующие периоды в соответствии с графиком погашения кредита. При наличии неиспользованной суммы субсидирования по истечении срока погашения займа, данная сумма выплачивается заемщику. В случае погашения кредита в период с 1 сентября 2020 года до даты вступления в силу настоящего постановления сумма субсидируемой части ставки вознаграждения за период с 16 марта 2020 года до даты погашения кредита выплачивается заемщику.

«Для ежемесячного расчета субсидируемой государством части номинальной ставки вознаграждения будет использована процентная ставка, действующая на последний рабочий день текущего месяца по кредитному договору/лизинговой сделке», — отмечается в еще одном из дополнений.

По кредитам/лизинговым сделкам субъектов малого и среднего предпринимательства в наиболее пострадавших секторах экономики, банк/лизинговая компания до 30 октября 2020 года (включительно), в случае принятия поправок, должны будут предоставлять в финансовое агентство: 1) перечень субъектов малого и среднего предпринимательства для субсидирования части ставки вознаграждения по кредиту/лизинговой сделке; 2) копию заявления-анкеты по форме согласно приложению 5 к правилам субсидирования.

«Проекты субъектов малого и среднего предпринимательства в наиболее пострадавших секторах экономики рассматриваются уполномоченным органом финансового агентства согласно перечню, предоставленному банком/лизинговой компанией, в срок не более 5 (пять) рабочих дней с даты поступления информации с пакетом документов», — сказано в документе.

По одобренным финансовым агентством проектам субъектов малого и среднего предпринимательства в наиболее пострадавших секторах экономики банк/лизинговая компания должна будет заключать договор банковского займа/дополнительное соглашение к договору банковского займа, в котором отражает график платежей с разделением суммы вознаграждения на субсидируемую и несубсидируемую часть, и дополнительную информацию в соответствии с требованиями финансового агентства.

«Подписанный субъектом малого и среднего предпринимательства и банком/лизинговой компанией договор банковского займа/дополнительное соглашение к договору банковского займа направляются в финансовое агентство для осуществления выплат. Перечисление средств производится финансовым агентством согласно графику к договору банковского займа/дополнительному соглашению к договору банковского займа, предоставленному банком/лизинговой компанией, на счета финансового агентства в банке/банке-платежном агенте c учетом сумм к возмещению за предыдущий период (при необходимости)», — указан в проекте.

Перечисление средств финансовому агентству для субсидирования части ставки вознаграждения по кредитам/лизинговым сделкам субъектов малого и среднего предпринимательства в наиболее пострадавших секторах экономики намерены осуществлять через уполномоченный орган по предпринимательству в соответствии с договором на перечисление средств на специальный счет финансового агентства, открытый в Национальном банке Республики Казахстан.