Алматы. 2 октября. КазТАГ – Национальный парк Кольсайские озера могут внести во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО, сообщает пресс-служба министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

«Хочу проинформировать вас, что вчера наши дипломаты в Париже подали заявку на внесение Кольсайских озер во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Заявление будет рассмотрено в течение года. Решение будет принято в июне следующего года», — сказал председатель Казахстанского национального комитета ЮНЕСКО «Человек и биосфера», генеральный директор Института зоологии Роман Ященко.

По его словам, национальный парк таким образом выйдет на международный уровень. «Ответственность за сохранение экосистем повысится перед мировым сообществом.

Всемирная сеть биосферных резерватов World Network of Biosphere Reserves) создана в рамках программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» и объединяет в себе особо охраняемые природные территории, призванные демонстрировать сбалансированное взаимодействие природы и человека, концепцию устойчивого развития окружающей среды», — пишет пресс-служба.

Между тем, на встрече с вице-министром экологии и общественностью, а также экспертами минэкологии сообщило о планах по развитию экотуризма в нацпарке Кольсайские озера. Основная идея — не нанести вред экосистеме, привлекая сюда туристов.

Также на встрече было сообщено, что в нацпарке планируется создание общественного совета. Совет будет контролировать работу инвестора, который на конкурсной основе выиграет здесь право развития проектов экотуризма.