Цены на нефть падают из-за опасений по поводу низкого спроса

Алматы. 2 октября. КазТАГ — Цены на нефть опять снизились из-за опасений по поводу низкого спроса, сообщает «Синьхуа».

«В четверг Цены на нефть упали в четверг, поскольку трейдеры продолжают беспокоиться по поводу низкого спроса на нефть в условиях пандемии коронавируса», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что цена на ноябрьские фьючерсы нефти марки West Texas Intermediate упала на $1,5 до $38,72 за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже, а цена на декабрьские фьючеры нефти марки Brent упала на $1,37 до $40,93 за баррель на Лондонской бирже.

Это произошло после того, как стало известно, что количество заболевших коронавирусом в мире превысило 34 млн, с количество умерших — один миллион человек.

«Многие риски для устойчивого восстановления цен на нефть сохраняются, особенно это касается спроса. Однако и со стороны предложения могут возникнуть проблемы», — сказал энергетический аналитик Commerzbank Research Юджин Вайнберг.

Как напоминает издание, общая добыча ОПЕК увеличилась в сентябре на 160 тыс. баррелей в сутки по сравнению с августом.