На подследственного бывшего вице-министра здравоохранения РК надели браслет слежения

Нур-Султан. 2 октября. КазТАГ – На подследственного бывшего вице-министра здравоохранения Казахстана надели браслет слежения, сообщает антикоррупционная служба.

«Антикоррупционной службой по городу Нур-Султан расследуется уголовное дело в отношении экс вице-министра здравоохранения РК по подозрению в неоднократном получении взяток. В отношении него избрана мера пресечения в виде «домашнего ареста», с применением новых технологий – электронного средства слежения (браслета)», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Напомним, 1 августа стало известно, что вице-министр здравоохранения Казахстана Олжас Абишев был задержан службой экономических расследований комитета по финансовому мониторингу министерства финансов по подозрению в хищении бюджетных средств. 2 августа в пресс-службе комитета подтвердили факт задержания вице-министра. 3 августа министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что Абишев неделей ранее подал заявление об увольнении. 5 июня стало известно, что экс-замглавы минздрава может быть причастен к хищению $1,5 млн.