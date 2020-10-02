Материалы по делу о хищении Т520 млн в спортклубе «Астана» готовятся передать прокурору

Нур-Султан. 2 октября. КазТАГ – Материалы по делу о хищении Т520 млн в спортивном клубе «Астана» готовятся передать прокурору, сообщает антикоррупционная служба.

«Завершается ознакомление сторон с материалами уголовного дела в отношении руководства и должностных лиц корпоративного фонда «Президентский профессиональный спортивный клуб «Астана» по факту хищения Т520 млн, выделенные на развитие велоспорта. После ознакомления дело будет направлено прокурору с обвинительным актом», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Напомним, по версии следствия, ежегодно спортклуб получал от спонсоров бесплатно более 200 брендовых велосипедов для участие в профессиональных гонках, а клуб в 2018 году заключил мнимый договор с казахстанской фирмой по продаже автомобильных шин в Алматы о поставке таких же велосипедов и запчастей к ним на 219 тыс. евро, тогда как на деле указанная продукция не была поставлена.