Актобе. 2 октября. КазТАГ – Сельчанку осудили на восемь лет за групповое хищение Т27 млн в Актюбинской области, сообщает антикоррупционная служба.

«22 сентября 2020 года приговором Темирского районного суда к восьми годам лишения свободы осуждена специалист КГУ «Центр занятости населения акимата Темирского района Актюбинской области» Жанкараева А.А. (с отбыванием наказания в колонии средней безопасности с лишением права занятия определенных должностей сроком на пять лет). Тем же приговором к ограничению свободы сроком на два года осуждена специалист указанного КГУ Ескарина Ж.Б. (с лишением права занятия определенных должностей сроком на один год)», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Сельчане подозревались в хищении бюджетных средств на сумму более Т27 млн группой лиц по предварительному сговору.

«Осужденные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе (приговора не вступили в законную силу)», — сказано в сообщении.