«Системные пробелы в профилактике коррупции» выявили в комитете транспорта Казахстана

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Нур-Султан. 2 октября. КазТАГ – «Системные пробелы в профилактике коррупции» выявили в комитете транспорта министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, передает корреспондент агентства.

«На рассмотрении Национальной комиссии по кадровой политике находятся материалы в отношении бывшего председателя комитета транспорта», — сообщили в антикоррупционной службе в пятницу.

Как отмечается, три его непосредственных подчиненных осуждены за коррупцию – руководители территориальных инспекций Петралиев по Алматы, Арапбаев по Костанайской области и Сугиров по Атырауской области.

«Последний совершил преступление до 10 декабря 2019 года, то есть до вступления в силу законодательной нормы. Тем не менее, налицо картина системных пробелов в профилактике коррупции в комитете транспорта», — сказано в сообщении.

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