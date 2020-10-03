Т30 млн превысила сумма претензий пассажиров по третьему иску к Bek Air

Алматы. 3 октября. КазТАГ – Т30 млн превысила сумма претензий пассажиров по третьему иску к авиакомпании Bek Air, сообщает пресс-служба министерства торговли и интеграции РК.

«Сотрудниками комитета по защите прав потребителей министерства торговли и интеграции продолжается работа по отстаиванию интересов граждан, которым до сегодняшнего дня денежные средства авиакомпанией Бек Эйр не возвращены.

В настоящее время Турксибским районным судом Алматы рассматривается третий иск, в котором комитет представляет интересы 482 человек (845 билетов на сумму более Т30 млн)», — говорится в сообщении в субботу.

Как уточняется, для всестороннего и объективного рассмотрения дела в ходе судебного заседания 2 октября 2020 года комитет ходатайствовал суд истребовать письменные доказательства у ответчика, привлечь к участию в суде прокурора, уполномоченной организации АО «Авиационная администрация Казахстана», агентов по продаже билетов, а также граждан, чьи интересы представляет Комитет. Однако данные ходатайства судом не поддержаны и отклонены.

Отмечается, что комитет в рамках правового поля продолжит принимать все необходимые меры по возврату денежных средств потребителям. Следующее заседание суда назначено на 15.00 13 октября 2020 года.

К слову, ранее сообщалось, что третий иск подали против авиакомпании Bek Air 108 казахстанцев, купивших 212 авиабилетов на Т7,6 млн.

Напомним, 17 июня и 24 июля Турксибский суд Алматы удовлетворил исковые заявления ГУ «Комитет по защите прав потребителей» (КЗПП) министерства торговли и интеграции (МТИ) РК, и признал право потребителей на возмещение полной стоимости ранее приобретенных авиабилетов на авиарейсы, которые были отменены не по вине потребителей, а также обязать АО «Bek Air» возместить полную стоимость ранее приобретенных авиабилетов на авиарейсы, которые были отменены не по вине потребителей.

27 декабря 2019 года в 07.22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы – Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Самолет дважды задел хвостовой частью взлетную полосу. Всего на борту было 93 пассажира, среди них три младенца, пятеро – члены экипажа. В авиакатастрофе погибли 12 человек, в числе которых – журналист интернет-портала Informburo.kz Дана Круглова и председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров. Также тогда погиб командир воздушного судна Марат Муратбаев, а 28 января умер второй пилот – Миржан Мулдакулов. В результате проверок, начатых после авиакатастрофы, многочисленные нарушения нашли как в авиакомпании Bek Air, так и в сфере земельных отношений на прилегающей к аэропорту Алматы территории. Основной версией причины крушения самолета названо обледенение.