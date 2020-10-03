Казахстанец занял второе место на серии турниров по маунтинбайку в Турции

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Алматы. 3 октября. КазТАГ – Представитель команды Казахстана по маунтинбайку Денис Сергиенко вновь сумел отличиться на серии турниров в Турции, сообщает Национальный олимпийский комитет РК.

«На этот раз он (Сергиенко – КазТАГ) смог подняться на вторую ступень пьедестала, успешно выступив на турнире MT Argeus 2200 MTB Cup. Казахстанец уступил только Абдулкадиру Келечи из Турции. Третьим на финише был Баптист Трунщчка из Франции», — говорится в сообщении в субботу.

Как уточняется, днем ранее Сергиенко стал третьим на соревнованиях  Dell Lago.

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