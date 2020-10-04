Токаев поздравил Меркель с 30-летием объединения Германии

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Нур-Султан. 4 октября. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительные телеграммы Федеральному президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и Федеральному Канцлеру ФРГ Ангеле Меркель по случаю 30-летия объединения Германии, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

«Восстановление Германии в качестве единого государства, несомненно, стало одним из важнейших событий ХХ века. Ваша страна, руководствуясь такими ценностями, как равенство и сплоченность, свобода и справедливость, сегодня стала не только локомотивом развития Европы, но и авторитетной державой, чьи достижения на глобальном уровне признаны во всем мире», – говорится в сообщении, опуликованном в Facebook.

Как уточняется, в приветствии Канцлеру Ангеле Меркель отмечается, что Германия в настоящее время превратилась в передовое государство с сильной политической системой, развитой экономикой, достижениями в науке и образовании, промышленности и инновациях. Президент Казахстана высказывает уверенность в том, что «Германия и в будущем продолжит поступательное движение вперед и достигнет еще больших горизонтов в своем развитии».

«В посланиях руководителям ФРГ Касым-Жомарт Токаев дал высокую оценку договоренностям, достигнутым в ходе его визита в Берлин в декабре прошлого года, и высказал надежду, что их реализация придаст новый импульс многоплановому сотрудничеству между Казахстаном и Германией», — резюмируется в сообщении.

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