Вдова Рахата Алиева обвинила власти Мальты в нарушении прав человека

Алматы. 4 октября. КазТАГ – Вдова Рахата Алиева Эльнара Шоразова обвинила власти Мальты в нарушении прав человека, сообщает Malta today.

«Жена бывшего казахстанского олигарха, найденного мертвым в австрийской тюрьме в результате самоубийства, подает иск против правительства Мальты в Европейский суд по правам человека. Эльнара Шоразова, гражданка Австрии, которая стала второй женой Рахата Алиева — бывшего эмигранта, проживавшего на Мальте, жалуется, что выполнение правительством Мальты постановления о замораживании, запрошенного властями Казахстана, нарушило ее права человека, поскольку запрос исходил из режима, который не может предложить никаких гарантий справедливого судебного разбирательства. В своей жалобе, подписанной адвокатом Джо Джилио, Шоразова жалуется, что постановление о замораживании ее активов на Мальте, действующее с 2014 года, было основано на политически мотивированных сфабрикованных обвинениях», — говорится в сообщении.

Как уточняется, Шоразова пожаловалась на то, что ее право на справедливое судебное разбирательство было нарушено из-за длительного конституционного разбирательства на Мальте, в ходе которого она протестовала против замораживания активов и сотрудничества Мальты с казахстанским следствием.

Напомним, 15 января 2008 года Алмалинским районным судом Алматы Алиев, обвинявшийся в похищении топ-менеджеров «Нурбанка», а также в рейдерстве, был заочно приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима — с конфискацией имущества, без права занимать государственные должности и осуществлять банковскую деятельность в течение трех лет. 26 марта 2008 года военным судом Акмолинского гарнизона Алиев заочно приговорен к 20-ти годам лишения свободы. Суд признал Алиева виновным в действиях, направленных на насильственный захват власти, в ряде других военных преступлений.

Алиеву удалось скрыться в Австрии, где позднее с иском против него в суд обратились родственники погибших.

В 2008 г австрийское правосудие по первому запросу из Казахстана отказало Астане в выдаче Алиева на основании того, что «на родине ему грозят пытки и несправедливый суд». В феврале 2011 г Европейский суд по правам человека снял фактический запрет на экстрадицию граждан Казахстана на родину. Суд в Страсбурге постановил: чтобы избежать выдачи, им придется доказать политическую мотивацию их преследования и персональную угрозу пыток и несправедливого суда.

Тем временем Алиев успел скрыться на Мальте.

В 2014 он сдался австрийским властям. В тот же период мировой суд вынес постановление о замораживании имущества Алиева на Мальте, его яхты и компаний. В 2015 году Алиев был найден мертвым в своей камере.

В октябре 2017 года гражданский суд в рамках своей конституционной компетенции признал частичное нарушение и постановил, что документация, собранная мальтийскими властями, не должна направляться казахстанским властям, поскольку она была собрана с нарушением прав истцов.

Но в нем говорилось, что в отношении Эльнары Шоразовой должна быть продолжена юридическая помощь и что все документы в связи с предъявленными ей уголовными обвинениями должны быть направлены казахстанским властям.

Шоразова пожаловалась в ЕСПЧ на то, что Мальтийскому суду были представлены различные доклады о регулярном применении пыток в ходе политических процессов в Казахстане; но он решил, что, учитывая серьезность финансовых преступлений, в которых обвиняется Алиев, мальтийские власти не должны препятствовать расследованию, не направляя собранную информацию.

Суд не счел уместным делать какие-либо общие утверждения относительно демократии в Казахстане, которые не имели отношения к настоящему делу, поскольку в нем не было достаточно доказано, что судебное разбирательство по делу заявителя было политически мотивированным.