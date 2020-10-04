В Кыргызстане стартовали выборы депутатов Жогорку Кенеша

Алматы. 3 октября. КазТАГ — В Кыргызстане стартовали выборы депутатов седьмого созыва Жогорку Кенеша, сообщают кыргызские СМИ.

«За мандаты борются 16 политических партий. Избирательные участки открылись в 8.00. Они будут работать до 20.00. В Бишкеке 233 участка, в городе Оше — 76. Всего по стране — 2 тыс. 462. В окончательный список избирателей внесены 3 млн 523 тыс. 532 человека», — говорится в сообщении в воскресенье.

Как уточняется, самое большое число избирателей (20,44 %) приходится на Ошскую область, самое маленькое — на Таласскую (4,52 %). В Чуйской области — 16,6 % от общего числа избирателей, Иссык-Кульской — 8,83, Джалал-Абадской — 18,61, Баткенской — 8,43, Нарынской — 5,88 %. На Бишкек приходится 11,4 % голосующих, на южную столицу — 4,1.

«Подсчет будут вести от числа проголосовавших. В парламент пройдут политические организации, которые преодолеют семипроцентный барьер», — резюмируется в сообщении.