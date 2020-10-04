Закон не изменит в одночасье отношения людей к животному миру — Мирзагалиев

Алматы. 3 октября. КазТАГ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев заявил о том, что закон не изменит в одночасье отношения людей к животному миру, сообщает корреспондент агентства.

«Мы, конечно, понимаем, что закон не изменит в одночасье отношения людей к животному миру. Необходимо прививать в людях любовь и заботу в животному миру, быть гуманными, формировать сознательное восприятие окружающей среды, убежденность в необходимости бережного отношения к природе», — заявил в Мирзагалиев Twitter.

Напомним, 22 июля министр экологии, геологии и природных ресурсов (МЭГПР) РК Магзум Мирзагалиев заявил о том, что законопроект об охране животных в Казахстане уже разработан и осенью планируется внести его в мажилис.

1 сентября президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил, что в Казахстане с защитой животных «далеко не все в порядке».