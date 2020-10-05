Казахстан ратифицировал поправки в протокол о переходных положениях для Кыргызстана в ЕАЭС

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Нур-Султан. 5 октября. КазТАГ – Казахстан ратифицировал поправки в протокол о переходных положениях для Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщает Акорда.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О ратификации протокола о внесении изменения в протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право ЕАЭС, и актов органов ЕАЭС в связи с присоединением Кыргызской Республики к договору о ЕАЭС от 29 мая 2014 года, подписанный 8 мая 2015 года», — говорится в сообщении в понедельник.

Напомним, Кыргызстан является членом ЕАЭС с августа 2015 года.

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