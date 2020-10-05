Этнический казах стал советником Путина

Алматы. 5 октября. КазТАГ – Бывший глава Дагестана Владимир Васильев назначен советником президента России Владимира Путина, сообщает пресс-служба Кремля.

«Назначить Васильева Владимира Абдуалиевича советником президента Российской Федерации», — говорится в указе Путина в понедельник.

Васильев возглавлял Дагестан с октября 2017 года, до этого с 2012 года был вице-спикером государственной думы России, где был депутатом с 2003 года. Еще раньше – занимал посты вице-министра внутренних дел РФ, заместителя секретаря совета безопасности России.

Этнический казах – отец Али Асанбаев, мать – Надежда Васильева (русская). При рождении Владимир Васильев получил имя Алик Абдуалиевич Асанбаев.