Конкурсы на строительство трех школ за Т9,5 млрд объявили в Актау

Актау. 5 октября. КазТАГ – Конкурсы государственных закупок работ по строительству трех школ за Т9,5 млрд объявили в Актау, передает корреспондент агентства.

«Заказчик – ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области»; наименование – работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений; дополнительная характеристика – «Строительство общеобразовательной школы на 1200 учащихся на участке №25 в 31А микрорайоне города Актау»; плановая сумма – Т3 257 963 449; сумма на первый год – Т4 307 528,95, сумма на второй год – Т2 638 719 078,28, сумма на третий год – Т614 936 841,77», — говорится в описании лота, размещенного 2 октября на портале государственных закупок.

Еще одну общеобразовательную школу на 1,2 тыс. учащихся власти региона планируют построить на участке №25 в 18 микрорайоне Актау. Согласно лоту, ее стоимость оценивается в Т3 228 065 375 (Т4 300 582,4 на первый год, Т2 612 973 655,3 – на второй и Т610 791 137,3 – на третий).

Кроме того, школу на 1,2 тыс. мест хотят построить в 19А микрорайоне города – ее стоимость оценивается в Т3 106 309 670 (Т4 300 582,4 на первый год, Т2 514 261 528,53 – на второй и Т587 747 559,07 – на третий).

По всем трем лотам предварительный прием заявок на участие в конкурсах пройдет в период с 9 по 24 октября.