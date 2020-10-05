Шымкент. 5 октября. КазТАГ – Аэропорт Шымкента выставили на торги за Т5,2 млрд, передает корреспондент агентства.

«Тип торгов: тендер по передаче в доверительное управление с правом выкупа; стартовая цена: Т5 234 000 000; гарантийный взнос: Т785 100 000; (…) объект продажи: АО «Аэропорт Шымкент», — говорится в объявлении, размещенном на электронной торговой площадке реестра государственного имущества.

Согласно объявлению, торги начнутся 8 октября в 10.00.

Решение выставить объект на торги утверждено постановлением акима Шымкента Мурата Айтенова.

«Тендерные (конкурсные) условия: 1) сохранение профиля деятельности объекта в период доверительного управления; 2) вложение инвестиций в размере не менее Т6 млрд за период доверительного управления; 3) осуществление инвестирования в инфраструктуру объекта, для приведения ее к современным стандартам в области гражданской авиации (а именно, проведение реконструкции пассажирского терминала, модернизация и обновление специальной техники и оборудования)», — сказано в объявлении.

В числе прочего продажа также предусматривает следующие условия: увеличение объема оказываемых работ и услуг путем развития маршрутной сети из аэропорта; сохранение существующих рабочих мест и создание не менее пяти новых рабочих мест за период доверительного управления; обеспечение безубыточной деятельности с увеличением ежегодной чистой прибыли с 2021 года не менее Т150 млн.

В настоящий момент аэропорт Шымкента находится на балансе городского управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог.