О коррупции в рамках Астанинского процесса и международных встреч рассказали в суде

Нур-Султан. 5 октября. КазТАГ – О коррупции сотрудников министерства иностранных дел Казахстана при организации Астанинского процесса по урегулированию конфликта в Сирии и международных встреч рассказали в суде №2 района Байконыр Нур-Султана, передает корреспондент агентства.

«Движимые корыстной целью незаконного материального обогащения с использованием права подбора потенциальных поставщиков услуг указанные лица (МИД – КазТАГ) вступили в преступный сговор между собой на получение в крупном размере взяток с претендентов на оказание услуг при их отборе в пользу Сакеновой С.С. (бывший директор хозяйственного управления (ХОЗУ) МИД – КазТАГ), как лица, который в силу занимаемой должности, имел полномочия на подписание договоров с услугодателями, при пособничестве Джумасановой Г.К. (бывший сотрудник ХОЗУ – КазТАГ) и Нурекенова Б.Н. (бывший заместитель директора ХОЗУ МИД – КазТАГ), с получением каждым из них доли от сумм взяток», — говорится в приговоре суда, который в понедельник оказался в распоряжении редакции МИА КазТАГ.

По материалам дела, Джумасанова, будучи знакома с частью претендентов-предпринимателей, производила подбор предпринимателей, готовых передавать им взятки, вела заведомо незаконные переговоры о передаче взятки, а при получении от них денежных средств должна была передавать их Сакеновой и Нурекенову для последующего распределения между ними и ею.

«При этом, ею получалось от предпринимателей предварительное согласие на дачу взятки, а Нурекенов, к которому она их отправляла, в свою очередь, должен был выдвинуть перед ними заведомо незаконное условие о предоставлении взятки в размере 10% от суммы заключенного договора после производства оплаты за оказанные ими услуги. В апреле 2017 года Джумасанова, действуя единым умыслом с Сакеновой и Нурекеновым, содействуя совершению ими задуманного деяния, будучи знакомой с большинством предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере оказания услуг по организации официальных и протокольных мероприятий, в качестве потенциальных поставщиков выбрала из числа ранее знакомых ей директоров ТОО «Jardin de fleurs» Кирьянову Е.А., ТОО «САММИТ.КЗ» Топольского Д.М. и ТОО «HBTV» Таубалдину Г.А., с которыми планировалось заключить договоры на оказание услуг по осуществлению протокольно-организационного обеспечения», — сказано в документе.

6 мая 2017 года Джумасанова, по данным суда, организовала встречу и знакомство Нурекенова в его кабинете по очереди с Кирьяновой, Топольским и Таубалдиной.

«Нурекенов в тот же день, движимый корыстными побуждениями, направленными на извлечение личной материальной выгоды, действуя единым умыслом с Сакеновой и Джумасановой, в ходе поочередной беседы в своем служебном кабинете наедине с Кирьяновой, Топольским и Таубалдиной выдвинул каждому из них заведомо незаконное условие о необходимости дачи взятки в виде денег в размере 10% от суммы каждого из заключенных и предстоящих заключению в будущем договоров оказания услуг между ХОЗУ министерства и их предприятиями соответственно ТОО «Jardin de fleurs», ТОО «САММИТ.КЗ» и ТОО «HBTV», — уточнили в суде.

Отмечается, что бизнесмены, будучи заинтересованными в получении объемов работ по организации и проведению мероприятий в МИДе, согласились на предложение Нурекенова передавать 10% взятки.

По материалам дела, бывшими сотрудниками МИД от директора ТОО «Jardin de fleurs» Кирьяновой Е.А. была получена взятка по договору от 1 июня 2017 года на сумму Т104 106 329 по организации и проведению 8-9 июня 2017 года в Астане заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в части цветочного оформления, драпировки помещений тканью и иных видов работ. Отмечается, что Джумасанова лично получила от Кирьяновой часть взятки в виде денег в сумме Т7,62 млн.

8 сентября 2017 года с Jardin de fleurs был заключен новый договор на сумму Т119 206 605,28 по организации и проведению 10-11 сентября 2017 года в Астане Саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС), по которой Джумасанова, как отмечается, лично получила от Кирьяновой взятку в виде денег в сумме Т7,56 млн.

«Всего за период с 1 августа 2017 года по 15 ноября 2017 года директор ТОО «Jardin de fleurs» Кирьянова Е.А. передала, а Сакенова С.С. при пособничестве Джумасановой Г.К. и Нурекенова Б.Н. получили взятку в виде денег в общей сумме Т15,18 млн», — уточнили в суде.

Затем, аналогичным образом 8 сентября 2017 года был заключен договор с ТОО «САММИТ.КЗ» на сумму Т122,976 млн по проведению 10-11 сентября 2017 года в Нур-Султане Саммита ОИС в части аренды и установки звукового, светового, видео и конференц-оборудования и иных видов работ.

«20 ноября 2017 года около 5.00 возле отеля Rahat Palace, по адресу: Алматы, проспект К. Сатпаева, дом 29/6, в салоне автомашины марки Nissan Maxima, X125PUM, Джумасанова лично получила от Топольского часть взятки в виде денег в сумме Т10,01 млн. После чего, по ранее заключенному договору Сакенова, действуя от лица ХОЗУ Мминистерства, утвердила две технические спецификации к договору, каждая из которых составила Т3,36 млн по проведению 31 октября 2017 года 7-го раунда Международной встречи по Сирии, а также 22 декабря 2017 года 8-го раунда Международной встречи по Сирии. После обеспечения оплаты по договору 4 января 2018 года на территории министерства по адресу: Нур-Султан, улица Д.Кунаева, дом 31, Джумасанова лично получила от Топольского оставшуюся часть взятки в виде денег в сумме Т900 тыс. Всего за период с 20 ноября 2017 года по 4 января 2018 года директор ТОО «САММИТ.КЗ» Топольский Д.М. лично передал, а Сакенова С.С. при пособничестве Джумасановой Г.К. и Нурекенова Б.Н. неоднократно получили взятку в виде денег в общей сумме Т10,91 млн», — добавили в суде.

Схожим образом 5 июня 2017 года был заключен договор с ТОО «HBTV» в лице его директора Таубалдиной на сумму Т128 661 960 по организации и проведению 8-9 июня 2017 года в Нур-Султан заседания Совета глав государств – членов ШОС в части оформления фасада здания, зоны фотографирования, оформления флагами, декорирования центрального холла и зала в узком и расширенном форматах, установки подиумов и иных видов работ.

«После обеспечения оплаты по договору, с 4 по 20 июля 2017 года в городе НурСултан Джумасанова лично получила от Таубалдиной взятку в виде денег в сумме Т9 722 026», — говорится в материалах дела.

Еще один договор на сумму Т122 754 072 на оформление фасада здания, зоны фотографирования, оформление флагами, декорирование центрального холла, установку подиумов и иных видов работ был заключен с HBTV 8 сентября 2017 года. По данному договору с 14 декабря 2017 года по 16 марта 2018 года Джумасанова, как уточняется в материалах дела, лично получила от Таубалдиной взятку в размере Т9 722 122.

«Аналогичным образом, по ранее заключенному договору с ТОО «HBTV» Сакенова, действуя от лица ХОЗУ министерства, утвердила техническую спецификацию по проведению 25-29 августа 2017 года в городе Нур-Султан Конференции Пагуошского движения ученых на сумму Т18 882 920. Кроме этого, 26 января 2018 года был заключен договор с ТОО «HBTV» на сумму Т19 986 236 по проведению 2 февраля 2018 года в Алматы очередного заседания Евразийского межправительственного совета в части оформления зоны фотографирования и зоны выхода к прессе, декорирования зала в узком и расширенном форматах, оформление цветами. После обеспечения оплаты по указанным двум договорам 25 мая 2018 года в кафе Barrel по адресу: Нур-Султан, проспект Мәңгілік Ел, дом 19, Джумасанова лично получила от Таубалдиной очередную часть взятки в виде денег в сумме Т3 078 436», — сказано в приговоре.

Всего, согласно приговору, за период с 4 июля 2017 года по 25 мая 2018 года директор ТОО «HBTV» Таубалдина лично передала, а Сакенова при пособничестве Джумасановой и Нурекенова неоднократно получили взятку в виде денег в общей сумме Т22 522 584

«14 августа 2017 года Сакенова, действуя от лица ХОЗУ министерства, заключила договор с ТОО «BigFish Pro» и ТОО «Top Promotions» на сумму Т46 349 441 и на сумму Т46 661 931, по организации и проведению с 30 августа 2017 года по 2 сентября 2017 года в Нур-Султане Международного форума «Женщины за энергию будущего». При этом, Джумасанова, выполняя отведенную ей роль пособника, действуя единым умыслом с Сакеновой и Нурекеновым, в ходе очередной беседы в своем служебном кабинете наедине с Кутдусовым, выдвинула ему заведомо незаконное условие о необходимости дачи взятки в виде денег в размере 10% от суммы предстоящего заключению в будущем договора оказания услуг между ХОЗУ Министерства и ТОО «BigFish Pro», — указывается в материалах дела.

Сам Кутдусов как отмечается, согласился на предложение о передаче взятки – в октябре 2017 года он передал Джумасановой 1,85 млн и еще столько же передал в ноябре.

«Всего за период с октября по ноябрь 2017 года Кутдусов лично передал, а Сакенова при пособничестве Нурекенова и Джумасановой неоднократно получили взятку в виде денег в сумме Т3,7 млн», — сказано в приговоре.

Таким образом, за период с июля 2017 года по май 2018 года за обеспечение участия ТОО «Jardin de fleurs», ТОО «BigFish Pro», ТОО «Top Promotions», ТОО «САММИТ.КЗ» и ТОО «HBTV» в организации и проведении внутригосударственных и международных мероприятий Кирьянова, Кутдусов, Топольский и Таубалдина при вышеописанных обстоятельствах, по материалам дела, лично передали, а Сакенова при пособничестве Джумасановой и Нурекенова неоднократно получили взятки в виде денег в общей сумме Т52 312 584.

Напомним, 7 июня 2018 года МИА КазТАГ со ссылкой на информированный источник в Нур-Султане сообщало о задержании ряда высокопоставленных чиновников МИД в столице. 13 июня в антикоррупционном ведомстве информацию МИА КазТАГ подтвердили официально. Были задержаны бывший ответственный секретарь министерства иностранных дел Казахстана Анарбек Карашев и бывший посол Казахстана в Узбекистане Ерик Утембаев, а также еще ряд лиц. 24 августа в «антикоре» заявили, что у Карашева при обыске нашли $1,5 млн.

21 сентября 2020 года по данному делу был вынесен приговор – Карашев и Утембаев остались на свободе, Нурекенову суд дал пять лет, а Сакеновой и Джумасановой – по два года лишения свободы. Кутдусову суд назначил штраф. Все подсудимые пожизненно лишены права работать на госслужбе.

5 октября МИА КазТАГ сообщило, что суд №2 района Байконыр Нур-Султана счел законным происхождение наличных средств, эквивалентных Т560 млн по текущему курсу доллара и евро, которые были найдены у Карашева. Также стало известно, что у экс-ответсека изъяли несколько пистолетов, глушитель, ружья и боеприпасы.