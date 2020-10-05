Продовольственный банк при Красном Полумесяце Казахстана будет помогать нуждающимся казахстанцам бесплатно получать продукты питания

Красный Полумесяц Казахстана совместно с компанией МЕТРО Кэш энд Керри и при финансовой поддержке спортивного агентства UNDERDOG организовал первый продовольственный банк в Казахстане для помощи наиболее социально уязвимым группам населения. Пилотный проект стартовал 5 октября 2020 года в городе Алматы.

По данным The Global FoodBanking Network, количество голодающих в мире в 2017 году составило 821 миллионов человек, а это каждый девятый житель планеты. В то же самое время, Согласно сведениям Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, ежегодно человечество избавляется от 1,3 миллиарда тонн пригонной к употреблению еды, что составляет 1/3 от всех производимых в мире продуктов питания.

Продовольственный банк создан с целью оказания поддержки социально уязвимым группам населения. Одной из важных задач является продвижение в массы культуры осознанного потребления и правильного использования продуктов питания.

Концепция продовольственного банка Казахстана предполагает получение продуктов питания и других потребительских товаров от производителей, дистрибьюторов, торговых сетей и других организаций для дальнейшей передачи нуждающимся через Красный Полумесяц Казахстана. Будет приветствоваться любая помощь со стороны представителей бизнеса и просто неравнодушных людей, имеющих возможность оказать поддержку. Подробную информацию о нашем проекте можно узнать на сайте foodbank.kz .

В первое время с момента запуска, продовольственная помощь будет оказываться для различных неправительственных организаций, которые работают с социально-уязвимыми группами населения.

Для получения продуктов питания или иных товаров нужно обратиться в Красный Полумесяц по номеру телефону +7 (727) 291-62-91 либо по адресу г.Алматы, ул.Кунаева,86 и уточнить критерии для получения адресной помощи.

Еркебек Аргымбаев, Президент Красного Полумесяца Казахстана:

«С момента введения карантина в стране количество заявок с просьбой о социальной помощи увеличилось практически в два раза. Мы верим, что благодаря продовольственному банку вместе мы сможем улучшить положение социально незащищенных категорий граждан нашей страны. Если проект будет успешно реализован в Алматы, то мы планируем развивать его и в других регионах Казахстана».

Идея создания проекта принадлежит сотруднице ТОО «МЕТРО Кэш энд Керри» Сабине Бакытжан:

«Ежегодно головной офис METRO в Дюсельдорфе проводит конкурс на лучшие идеи по устойчивому развитию среди сотрудников из 34 стран мира, победители получают поддержку от компании в реализации. В 2019 году я защитила проект о продовольственном банке и выиграла. Для его осуществления было принято решение сотрудничать с Красным Полумесяцем – постоянным партнером METRO, организацией, имеющей богатый международный опыт и пользующейся доверием со стороны населения. Я надеюсь, что создание Продовольственного банка поможет моим соотечественникам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, а также повлияет на сокращение продовольственных отходов со стороны производителей и торговых сетей».

Павел Берсенев, спортивное агентство UNDERDOG:

«Мы всячески приветствуем это во всех смыслах благое начинание. Со своей стороны мы уже оказываем поддержку и будем продолжать делать все, что в наших силах для развития продовольственного банка и его возможностей в плане оказания социальной помощи. Кроме того, мы призываем всех спортсменов, болельщиков и меценатов не стоять в стороне и присоединиться к этому проекту и помогать нуждающимся».

В настоящее время подобная практика успешно осуществляется в более чем 50 странах мира, в общей сложности открыто около 800 продовольственных банков. Первый банк продовольствия был создан в США, в 1967 году, а в Европе — в 1983 году, во Франции. На территории СНГ пионером в этой сфере деятельности стала Российская Федерация, там с 2012 года активно работает Фонд продовольствия «Русь». В рамках мировой практики некоторые страны оказывают поддержку так называемым «донорам», которые обеспечивают продовольственные банки всем необходимым путем сокращения ставки или полного освобождения от налогообложения на товар, передаваемый в продовольственные банки. Тем самым, стимулируя рост и развитие корпоративного волонтерского движения.

Красный Полумесяц Казахстана — это часть крупнейшей в мире гуманитарной сети, Международного Движения Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, представленного в 192 странах и объединяющего 100 миллионов членов и волонтеров по всему миру.

Наша миссия – оказание гуманитарной помощи и социальной поддержки людям, оказавшимся в кризисной ситуации.

За период COVID-19 на территории Республики Казахстан, Красный Полумесяц сумел оказать продовольственную помощь около 13 000 семьям по всей территории страны.

METRO – ведущая международная оптовая компания с ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров, которая специализируется на обслуживании гостиниц, ресторанов и предприятий общественного питания (HoReCa), а также независимых трейдеров. Клиентская база METRO составляет около 16 миллионов клиентов по всему миру. METRO – лидер отрасли в рейтинге индекса устойчивости Доу-Джонса в течение последних четырех лет. Компания работает в 34 странах и насчитывает более 100 000 сотрудников по всему миру. В Казахстане ТОО «МЕТРО Кэш энд Керри» управляет 6 Торговыми центрами: по одному в Алматы, Нур-Султане, Караганде, Шымкенте, Павлодаре и Усть-Каменогорске, а также 6 оптовыми складами для обслуживания только профессиональных покупателей в Нур-Султане, Алматы, Актобе, Актау, Атырау и Уральск. Подробности на www.metro.com.kz.

Спортивное агентство UNDERDOG специализируется на привлечении инвестиций в спорт, персональном брендменеджменте и спортивном маркетинге, активно развивает ММА, бокс, футбол и футзал. Агентство обеспечивает профессиональный подход к проведению спортивных мероприятий и занимается имиджевым и техническим продвижением спортсменов и спортивных организаций.

Бренд UNDERDOG ассоциируется исключительно со спортом и здоровым образом жизни, характером и волей к победе. Клиентами агентства являются многие известные казахстанские спортсмены и клубы: Артем Резников, Жалгас Жумагулов, Лео Игита, Али Балоев, Виктор Коточигов, NFC, ФК Жетысу и футзальный Кайрат.