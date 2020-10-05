Алматы. 5 октября. КазТАГ – Ранен депутат парламента Кыргызстана – бывший пресс-секретарь президента Жанар Акаев, сообщает 24KG.

«Разгон митинга продолжается. В штабе партии «Ата Мекен» сообщают о ранении депутата Жанара Акаева. По некоторым данным, он получил ранение в ногу резиновой пулей. Милиция теснит протестующих. Площадь Ала-Тоо очищена. Участники акции бегут вверх по улице Киевской», — говорится в сообщении в понедельник.

Также приводятся данные министерства здравоохранения Кыргызстана о двоих пострадавших среди силовиков.

«Их закидали камнями неизвестные. Уточняется, что сотрудников силовых структур увезли в Национальный госпиталь с сотрясением мозга. Митингующих оттесняют к улице Токтогула. Они кидают камни в сотрудников милиции», — сказано в сообщении.

Напомним, парламентские выборы прошли в Кыргызстане 4 октября. Выборы проводились исключительно по партийным спискам. На 120 мест в новом составе Жогорку Кенеша претендовали 16 партий. По предварительным данным, в парламент проходят четыре партии: «Мекеним Кыргызстан», «Биримдик», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан». Еще одна партия – «Мекенчил» – набрала 6,85%. Еще будут считать региональный порог, который составляет 0,7%.

С результатами выборов не согласны представители 11 партий, не прошедших в парламент, которые вышли 5 октября на бессрочный митинг. По мнению протестующих – результаты выборов не справедливы. Вечером митингующие попытались взять штурмом Белый дом – столичную резиденцию президента Кыргызстана, после чего силовики начали разгон протестующих.