Алматы. 5 октября. КазТАГ – Журналисты Кыргызстана спасли спецназовца от избиения митингующими в Бишкеке, передает корреспондент агентства.

В прямой эфир популярного сайта Kaktus.Media в Facebook попали кадры, где митингующие схватили и привели сотрудника ОМОНа в черной форме, однако журналисты с камерами окружили спецназовца и таким образом спасли от избиения.

Журналистам удалось убедить митингующих не трогать сотрудника ОМОНа и митингующие ушли дальше.

Судя по прямым эфирам, журналисты играют роль миротворцев и даже оказывают первую медицинскую помощь пострадавшим.

После разгона митингующих с центральной площади Ала-Тоо группы людей разбрелись по центру Бишкека. Пока правоохранительные органы не могут взять ситуацию под контроль. Периметр площади перед Белым домом оцеплен.

Напомним, парламентские выборы прошли в Кыргызстане 4 октября. Выборы проводились исключительно по партийным спискам. На 120 мест в новом составе Жогорку Кенеша претендовали 16 партий. По предварительным данным, в парламент проходят четыре партии: «Мекеним Кыргызстан», «Биримдик», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан». Еще одна партия – «Мекенчил» – набрала 6,85%. Еще будут считать региональный порог, который составляет 0,7%.

С результатами выборов не согласны представители 11 партий, не прошедших в парламент, которые вышли 5 октября на бессрочный митинг. По мнению протестующих – результаты выборов не справедливы. Вечером митингующие попытались взять штурмом Белый дом – столичную резиденцию президента Кыргызстана, после чего силовики начали разгон протестующих. Также стало известно о том, что ранены

депутат парламента Кыргызстана – бывший пресс-секретарь президента Жанар Акаев, а также несколько силовиков.