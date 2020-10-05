Срок реализации мер по предоставлению долгосрочной тенговой ликвидности продлили в РК

Нур-Султан. 5 октября. КазТАГ – Срок реализации мер по предоставлению долгосрочной тенговой ликвидности продлили в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«В постановлении правительства Республики Казахстан от 11 декабря 2018 года № 820 «О некоторых вопросах обеспечения долгосрочной тенговой ликвидности для решения задачи доступного кредитования»: в механизме кредитования приоритетных проектов, утвержденном указанным постановлением: пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Общий объем финансирования Национальным банком Республики Казахстан банков второго уровня (БВУ) и АО «Аграрная кредитная корпорация» (АКК) в 2018-2021 годах для поддержки субъектов частного предпринимательства (СЧП), осуществляющих деятельность в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, составит до Т1 трлн», — говорится в постановлении правительства.

Ранее реализация мер по предоставлению долгосрочной тенговой ликвидности ограничивалась 2018-2020 годами.

Напомним, 12 октября 2018 года стало известно, что Нацбанк по поручению первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева выделит Т600 млрд на кредитование реального сектора экономики. Данную меру регулятор назвал «предоставлением долгосрочной тенговой ликвидности». 23 августа 2020 года действующий президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на совещании по индустриально-инновационному развитию страны в Караганде, заявил о том, что кардинальных сдвигов в структуре экономики не наблюдается. По его словам, выделенные на поддержку отечественных производителей Т600 млрд целевой ликвидности не достигли адресата из-за бюрократических проблем.