Протестующие попытались взять штурмом Белый дом в Бишкеке, слышны выстрелы

Алматы. 5 октября. КазТАГ – Протестующие штурмуют Белый дом в Бишкеке, передает корреспондент агентства.

На многочисленных кадрах прямых видеотрансляций с места событий в столице Кыргызстана видно, как многочисленная толпа вплотную подошла к забору и воротам резиденции президента страны. Проспект напротив Белого дома фактически заполнен протестующими. Вышедшие на протест пытаются сломать ворота и забор, расшатывают их, закидывая брусчаткой. Периодически слышны выстрелы.

На момент подготовки данного материала силовики приступили к разгону протестующих с применением светошумовых и дымовых гранат, а также специальной техники.

Напомним, парламентские выборы прошли в Кыргызстане 4 октября. Выборы проводились исключительно по партийным спискам. На 120 мест в новом составе Жогорку Кенеша претендовали 16 партий. По предварительным данным, в парламент проходят четыре партии: «Мекеним Кыргызстан», «Биримдик», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан». Еще одна партия – «Мекенчил» – набрала 6,85%. Еще будут считать региональный порог, который составляет 0,7%. С результатами выборов не согласны представители многих партий, не прошедших в парламент, которые вышли 5 октября на бессрочный митинг. По мнению протестующих – результаты выборов не справедливы.