Сокращение расходов населения на еду до 10-15% пообещали власти Казахстана

Новости 99 0
Алиев использует окно возможностей в Карабахе Алиев использует окно возможностей в Карабахе
2044

Нур-Султан. 6 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Сокращение расходов населения на социально значимые продовольственные товары составит до 10-15%, заявил министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов.

«Сокращение расходов населения на социально значимые продовольственные товары до 10-15%», — сказал Султанов на заседании правительства Казахстана во вторник.

По его словам, в целом, экономический эффект в процессе проектирования договоров государственно-частного партнерства (ГЧП) по реализации проекта национальной товаропроводящей системы составит порядка Т1,2 трлн за 14 лет.

«Производительность сельхозтоваропроизводителей увеличится до 460 тыс. тонн плодоовощной продукции. Снижение потерь производителей в постурожайный период составит порядка 350 тыс. тонн овощной продукции», — сказал Султанов.

Похожие материалы:

  1. Т30 млрд стабфонда РК распределяют по торговым центрам по непонятному принципу – сенатор
  2. Почти пятая часть населения Казахстана осталась вне системы медстрахования
  3. Численность населения Казахстана на 1 августа составила 18,768 млн человек
  4. Токаеву пообещали перевести на казахский 100 учебников по программе «Рухани жаңғыру»
  5. Минздрав о ситуации с коронавирусом в Казахстане: Настороженность населения падает

Новости партнеров

Загрузка...