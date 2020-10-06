Сокращение расходов населения на еду до 10-15% пообещали власти Казахстана

Нур-Султан. 6 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Сокращение расходов населения на социально значимые продовольственные товары составит до 10-15%, заявил министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов.

«Сокращение расходов населения на социально значимые продовольственные товары до 10-15%», — сказал Султанов на заседании правительства Казахстана во вторник.

По его словам, в целом, экономический эффект в процессе проектирования договоров государственно-частного партнерства (ГЧП) по реализации проекта национальной товаропроводящей системы составит порядка Т1,2 трлн за 14 лет.

«Производительность сельхозтоваропроизводителей увеличится до 460 тыс. тонн плодоовощной продукции. Снижение потерь производителей в постурожайный период составит порядка 350 тыс. тонн овощной продукции», — сказал Султанов.