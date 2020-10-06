Устойчивые к болезням саженцы яблонь хотят выводить в лаборатории за Т10 млрд в Казахстане

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Нур-Султан. 6 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. В Казахстане планируется создать лабораторию по производству саженцев яблонь, устойчивых к болезням, сообщил министр сельского хозяйства Спарахан Омаров.

«Планируется строительство в Казахстане лаборатории по выпуску безвирусного посадочного материала по технологии Ин-Витро с высокими продуктивными качествами. Стоимость лаборатории составит порядка Т10 млрд», — сказал Омаров на заседании правительства во вторник.

Он пояснил, что импортный посадочный материал нередко бывает заражен болезнями растений.

«Кроме яблок, имеется и дефицит высококачественного посадочного материала. Порядка 7 млн саженцев ежегодно завозится с других стран на общую сумму около Т25 млрд, при этом они не всегда качественные, а некоторые заражены различными болезнями растений», — отметил министр.

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