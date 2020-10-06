Токаев поручил акиму Шымкента привлекать инвестиции в город и создавать рабочие места

Шымкент. 6 октября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Шымкента Мурату Айтенову активизировать работу по привлечению инвестиций, сообщает Акорда.

«Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных показателях социально-экономического развития города Шымкента за девять месяцев текущего года. Главу государства проинформировали о формировании инфраструктуры города, ситуации в розничной торговле, проектах, реализуемых в рамках Дорожной карты занятости. По словам Айтенова, на реализацию 226 проектов выделено Т45,3 млрд, из которых освоено 80%. Также в городе проведен ряд мероприятий по подготовке к возможной второй волне пандемии коронавируса», — говориться в сообщении во вторник.

Как уточняется, президент, положительно оценив проводимую в городе

работу, поручил активизировать работу по привлечению инвестиций, продолжить

строительство доступных многоквартирных жилых домов и создать новые рабочие

места.